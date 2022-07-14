«شروق» تكشف عن مشروع جديد في خورفكان

المصدر: الشارقة - البيان

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كشف أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي بالإنابة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، عن أحدث مشروع للهيئة في مدينة خورفكان على امتداد شاطئ اللؤلؤية على الساحل الشرقي للإمارة، حيث أعلن في مُداخلة هاتفية عبر برنامج «الخط المباشر» عن مشروع متكامل للمغامرات بمحاذاة جبل السويفة، ويتضمن مجموعة من المغامرات الجبلية المناسبة لجميع الأعمار.

وأكد أن المشروع سيتضمن مساراً انزلاقياً بالحبل (زيبلاين)، ومساراً معدنياً للتزحلق من أعلى الجبل، وأرجوحة كبيرة، ومساراً جبلياً للمشي وآخر لهواة الدراجات الهوائية الجبلية، إلى جانب منصة مراقبة ومطعم أعلى الجبل للاستمتاع بمشاهدة المناظر الطبيعية، مع توفير طرق الخدمات ومحطات الاستقبال وغيرها من المرافق الخدمية.

وأوضح أنه من المُقرر أن يتم الانتهاء من المشروع في الربع الأخير من عام 2023، مشيراً إلى أن المشروع يأتي تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتوفير خيارات ترفيهية لأهالي وزوار المنطقة الشرقية ومختلف أنحاء الدولة، وتعزيز مكانة إمارة الشارقة على خريطة أكثر المدن جذباً للسياحة في المنطقة.

واعتبر القصير أن المشروع يشكل إضافة نوعية لوجهات «شروق» السياحية والترفيهية، ويحقق أحد أهدافها في توفير خيارات متكاملة لزوار وجهاتها، لتتيح أمامهم المجال لعيش لحظات لا تنسى ما بين خيارات الإقامة، والتجوّل، والاكتشاف، والتسوق، والترفيه، لافتاً إلى أن موقع المشروع مميز بإطلالته الطبيعية على امتداد شاطئ اللؤلؤية في خورفكان، إذ إنه يجمع بين الرياضة والاستجمام والترفيه في الوقت نفسه.

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