«أبوظبي التجاري» ينضم إلى منصة «بُنى»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن بنك أبوظبي التجاري عن انضمامه إلى منصة «بُنى» التابعة لصندوق النقد العربي في إطار سعيه لتعزيز تجربة العملاء من خلال تقديم منظومة دفع إقليمية متطوّرة بما يتماشى مع استراتيجية التحوّل الرقمي التي ينتهجها البنك.

وتُعد «بُنى» منصّة متطوّرة ومتخصصة في تنفيذ المدفوعات عبر الحدود في الوطن العربي، حيث تلبي احتياجات المؤسسات المالية والمصارف المركزية بشكل آمن وبكفاءة عالية وبتكاليف منخفضة، وبذلك سيتمكن عملاء بنك أبوظبي التجاري من إرسال واستلام مدفوعات بعملات متعددة بسرعة فائقة عبر قنوات موثوقة وفقاً لأعلى المعايير والممارسات الدولية المعمول بها في مجال الأمن السيبراني. كما تسهم المنصة في تعزيز مستويات الحوكمة والشفافية من خلال تعميق دور المصرف المركزي في الإشراف على العمليات، إضافة إلى ترسيخ نظام الامتثال والإبلاغ.

وأكد بنك أبوظبي التجاري التزامه باستراتيجيته للتحوّل الرقمي من خلال الانضمام إلى منصّة المدفوعات الرائدة «بُنى»، التي توفر حلول مقاصة وتسوية بعملات متعددة في الوطن العربي. وأعرب البنك عن شكره لصندوق النقد العربي ومصرف الإمارات المركزي لدعمهما في هذا المجال. كما يتطلع البنك إلى التعاون الوثيق مع شريكه الجديد لتعزيز إمكاناته بينما يمضي قدماً نحو طرح خدمات ومنتجات جديدة تلبي احتياجات العملاء مستقبلاً.

من جانبه، قال مهدي مانع، الرئيس التنفيذي لـ«بُنى»: نحن سعداء بمشاركة بنك أبوظبي التجاري وانضمامه إلى منصتنا، موجهاً الشكر إلى بنك أبوظبي التجاري تقديراً لالتزامه نحو فتح آفاق جديدة من الفرص لتحقيق التكامل الاقتصادي على نطاق أوسع في المنطقة العربية، بالتعاون مع الشركاء التجاريين الرئيسيين، وقال: نتطلع إلى مواصلة التعاون مع بنك أبوظبي التجاري وإيجاد حلول دفع مبتكرة لعملائه من الأفراد والمؤسسات.

تأسست منصّة «بُنى» في الإمارات وتتولى تشغيلها المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، المملوكة من قبل صندوق النقد العربي، حيث تسهم في تعزيز قطاع المدفوعات عبر الحدود من خلال تحسين تنفيذ المعاملات وسرعتها بجانب خفض التكاليف ورفع مستويات الأمان وتحديد معايير الامتثال وزيادة الشفافية.

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