الإمارات الثالثة عالمياً في أداء الاستثمارات الأجنبية المباشرة

المصدر: دبي ـ سيد صالح

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تصدرت الإمارات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما احتلت المركز الثالث على مستوى العالم، في مؤشر «الأداء في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، 2022»، الصادر أمس عن «انفست مونيتور» وبلغ رصيد الإمارات على المؤشر 8.2 درجات. وأوضح الموقع الشبكي البريطاني المتخصص في رصد تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة حول العالم أن الإمارات تُعد سابع أكبر اقتصاد على مستوى العالم على أساس استقطاب مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر. وأضاف التقرير أن الإمارات تفوقت على نحو هائل في أدائها في استقطاب مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة إذا ما قورنت في هذا الشأن بالاقتصادات الـ10 الكبرى على مستوى العالم.

وأضاف أن الإمارات جاءت على رأس الدول التي تلقت مشروعات استثمار أجنبي مُباشر، بقيمة يتجاوز عددها 175 مشروعاً في 2021. وأضاف التقرير أن الإمارات تُبلي بلاء حسناً في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، على نحو يفوق ناتجها الإجمالي المحلي، إذ إن عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة التي استقطبتها في 2021 يفوق 8 أضعاف ما هو متوقّع أن تستقطبه بالنسبة إلى ناتجها المحلي الإجمالي، واختتم بتوضيح أن الإمارات تلقت العام الماضي استثمارات من شركات تنتمي إلى 70 دولة، في مقدمتها المملكة المتحدة والهند. وكانت صدارة المؤشر من نصيب كوستاريكا، برصيد 13.39 درجة، فيما حلت جمهورية شمال مقدونيا في المركز الثاني برصيد 11.49 درجة.

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