الأسهم المحلية تتراجع والسيولة 1.3 مليار درهم

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

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تراجعت أسواق الأسهم المحلية أمس في ثاني جلسات الأسبوع بضغط نزول بعض القطاعات القيادية، حيث انخفض مؤشر سوق دبي بنسبة 0.5% بضغط نزول قطاع العقار، كما نزل مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.88% ليغلق عند 9090 نقطة.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.3 مليار درهم، منها 1.2 مليار درهم بأبوظبي و149 مليون درهم بدبي. وجرى التداول على نحو 216 مليون سهم، موزعة بواقع نحو 46 مليون سهم في دبي ونحو 170 مليون سهم في أبوظبي، عبر تنفيذ 12873 صفقة.

سوق دبي

وتراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.5% ليغلق عند 3113 نقطة بضغط نزول أسهم قطاع العقار 2.4% مع هبوط «إعمار العقارية» 2.9% و«الاتحاد العقارية» 0.8% و«إعمار للتطوير» 0.5%، بينما صعد «ديار» 0.8%، كما تراجعت أسهم قطاعات السلع 9.9% والتأمين 0.8% واستقر قطاع الاتصالات دون تغير يذكر.

واستقر قطاع البنوك من دون تغير يذكر بثبات «دبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني» عند إغلاقها السابق. وصعد قطاع الاستثمار 0.1% مع ارتفاع «شعاع كابيتال» 1.4%، واستقر «دبي للاستثمار» و«سوق دبي المالي» عند إغلاقهما السابق.

كما صعد قطاع النقل 0.1% بصعود «العربية للطيران» 0.5%، بينما تراجع «الخليج للملاحة» 0.7% و«أرامكس» 0.5%، كما صعدت أسهم قطاعات الخدمات 0.5% والمرافق العامة 0.4%، كما صعد «ديوا» 0.4%، بينما نزل «تيكوم» بنسبة 0.4%.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» النشاط في سوق دبي مستقطباً نحو 60 مليون درهم، تلاه «ديوا» بنحو 21 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» بنحو 20 مليون درهم، فيما كان سهم «الإمارات للمرطبات» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.9%.

سوق أبوظبي

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.88% ليغلق عند 9090 نقطة، وفي قطاع العقار صعد «الدار» 0.5% و«رأس الخيمة العقارية» 0.6%. وفي القطاع المالي والبنوك صعد «أبوظبي الإسلامي» 1% بينما نزل «أبوظبي التجاري» 1.6% و«أبوظبي الأول» 0.7% و«العالمية القابضة» 1%.

وفي قطاع الطاقة تراجعت أسهم «أدنوك للتوزيع» 1.7%، بينما صعدت «أدنوك للحفر» 0.3% واستقر «دانة للغاز» دون تغير يذكر، وتراجع «بروج» 1.8%، وفي قطاع الاتصالات نزل سهم «اتصالات» 0.7% واستقر «ياه سات» عند إغلاقه السابق.

وتصدر سهم «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي جاذباً 322 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» بنحو 183 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي» جاذباً نحو 115 مليون درهم، فيما كان سهم «أسمنت الخليج» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9%.

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