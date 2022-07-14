«مبادلة للبترول» تكتشف غازاً عالي الجودة في إندونيسيا

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «مبادلة للبترول» عن اكتمال العملية الاستكشافية لحفر البئر «تيمبان – 1» الذي يبعد 150 كيلومتراً عن سواحل شمال جزيرة سومطرة الإندونيسية، والذي نتج عنه اكتشاف عمود غاز بطول 390 قدماً في منطقة الامتياز البحري «أندامان – 2». وتتولى «هاربر إينيرجي» تشغيل منطقة الامتياز البحري «أندامان – 2»، بحصة نسبتها 40% من الحقل. وقد خَلُصت اختبارات الحفر إلى اكتشاف غاز عالي الجودة بمعدل تدفق يصل إلى 27 مليون قدم مكعب يومياً، بالإضافة إلى 1884 برميلاً من المكثفات يومياً.

جدير بالذكر أن «مبادلة للبترول» هي الشركة المالكة لأكبر مساحة امتياز في منطقة أندامان. وسوف تدعم النتيجة الإيجابية التي تم الحصول عليها من اكتشاف «تيمبان – 1» في تقليل المخاطر المصاحبة للموارد غير المكتشفة التي قد تزيد على عدة تريليونات قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وتوفير الأساس اللازم لتحقيق النمو المستقبلي، بما يتماشى مع استراتيجية الشركة المنحازة للغاز الطبيعي. وقال منصور محمد آل حامد الرئيس التنفيذي لشركة «مبادلة للبترول»: إن هذا الاكتشاف يدعم استراتيجيتنا المنحازة للغاز الطبيعي، كما يسهم في تلبية احتياجات الطاقة في هذا السوق الذي يمتاز بالديناميكية وسرعة النمو.

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