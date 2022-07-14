بورصة «كراكن» تبدأ تقديم خدمات تداول منظمة بالدرهم قريباً

المصدر: أبوظبي - وام

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قال بنجامين أمبين، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى بورصة «كراكن» العالمية، إن البورصة ستقدم خدماتها للمستثمرين بالإمارات مع إمكانية الاستثمار والتداول وسحب وإيداع الأصول الافتراضية مباشرة بعملة الدرهم الإماراتي قريباً إلى جانب 8 عملات ورقية أخرى تشمل الدولار الأمريكي والجنيه الاسترليني واليورو والدولار الكندي والين الياباني والفرنك السويسري والدولار الأسترالي.

وأضاف في حوار مع وكالة أنباء الإمارات، بالتزامن مع انضمام بورصة «كراكن» رسمياً إلى سوق أبوظبي العالمي أخيراً: إن تقديم هذه الخدمات يأتي بعد الانضمام بشكل رسمي لسوق أبوظبي العالمي، بما يمكن المستثمرين في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمرة الأولى من المشاركة والاستثمار في سوق الأصول الافتراضية بشكل أكثر أماناً وكفاءة وبتكلفة منخفضة من خلال التعامل المباشر بالدرهم.

وأطلقت بورصة «كراكن» رسمياً في سوق أبوظبي العالمي الشهر الماضي بعدما استوفت جميع شروط الموافقة من «سلطة تنظيم الخدمات المالية» في سوق أبوظبي للسماح لها بإطلاق وتشغيل منصتها متعددة الأطراف للتداول وخدمات «الحافظ الأمين» للأصول المودعة بالدرهم الإماراتي والأصول الافتراضية.

وذكر أمبين أن «كراكن» هي أول بورصة عالمية لتداول الأصول الافتراضية تحصل على تصريح مالي كامل من سوق أبوظبي العالمي، لتوفر وصولاً سهلاً إلى الأصول الافتراضية من خلال التمويل المنظم والتداول وخدمات الحفظ بالدرهم الإماراتي، بما يمنح المستثمرين في الإمارات والمنطقة مزيداً من الخيارات والمرونة، للقيام بعمليات التمويل وتداول الاستثمارات بالدرهم أو العملات الأجنبية.

ورداً على سؤال حول أهمية الاستثمار في الأصول الافتراضية مباشرة بالدرهم، قال: هذه الميزة ستمكن المستثمرين والمؤسسات الإقليمية من توفير رسوم صرف العملات الأجنبية المرتفعة، وبالتالي توفير الأموال وزيادة الرقابة والاستقلالية والتحكم في استثماراتهم بمرونة، حيث كان على المستثمرين في الإمارات سابقاً تحويل الدرهم إلى عملات بديلة لشراء أو بيع أو تداول الأصول الافتراضية، وكانوا بذلك يتحملون تكاليف باهظة لرسوم الصرف.

مكانة عالمية

وذكر أن سوق أبوظبي العالمي رسخ مكانته كسوق عالمي رائد ومنصة أعمال أساسية لأنشطة الأصول الافتراضية للشركات المحلية والإقليمية والدولية، بعدما قدم أول إطار تنظيمي شامل لتداول الأصول الافتراضية في العالم في عام 2018، وهو إطار في غاية التقدم، حيث يشجع المستثمرين على تبني وابتكار استراتيجيات الاستثمار الناشئة القائمة على التقنيات الرقمية.

وأكد أن الإمارات تعد سوقاً محورياً واستراتيجياً لـ«كراكن» ضمن خطط توسعاتها العالمية، وذلك بفضل العديد من العوامل، ومن بينها القدرة على اتخاذ القرارات التنظيمية السريعة والسعي المستمر لدعم القطاعات والشركات والتقنيات الجديدة التي تتمحور حول الأصول الافتراضية مما يعني أن الإمارات هي السوق الأنسب، بما يعزز التزامنا بتوسيع نطاق أعمالنا في الدولة.

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