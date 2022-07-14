مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي - البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أكثر من مليار درهم، حيث شهدت أمس تسجيل 304 مبايعات بقيمة 735.85 مليون درهم، منها 22 مبايعة للأراضي بقيمة 84.68 مليون درهم، و282 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 651.17 مليون درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 14 مليون درهم، في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة، تليها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة، المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 12 مبايعة بقيمة 27 مليون درهم، وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة، بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 17 مليون درهم، وثالثة في سيح شعيب 1، بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 2 مليون درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 44 مليون درهم، بمنطقة نخلة جميرا، كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً، مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا. وتصدرت منطقة الوصل، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 39 مبايعة بقيمة 115 مليون درهم، وتلتها منطقة برج خليفة، بتسجيلها 37 مبايعة بقيمة 103 ملايين درهم.

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