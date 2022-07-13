«المفاجآت» ترسّخ دبي وجهة للفعاليات

المصدر: دبي - وام

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تتواصل فعاليات «مفاجآت صيف دبي 2022» بباقة من العروض والفعاليات الترفيهية والترويجية التي تهدي سكان الإمارة وزوارها 10 أسابيع من البهجة والمتعة وترسخ الإمارة وجهة للفعاليات والسياحة والتسوق.

وتسابق العديد من المحلات والمراكز التجارية في تقديم خصومات واسعة تصل إلى 90% على باقة مختارة من السلع والبضائع والمنتجات الاستهلاكية لعلامات تجارية محلية وعالمية فاخرة، كما يقدم القطاع الفندقي العديد من باقات الإقامة الفندقية العائلية لتشجيع السياحة الداخلية والتمتع بالأجواء الرائعة التي تضفيها المفاجآت بمناسبة الاحتفال باليوبيل الفضي لهذا الحدث السنوي.

وقال أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: إن مفاجآت صيف دبي شكلت على مدى ربع قرن من الزمان أجمل الذكريات، وقدمت تجارب رائعة لسكان وزوار المدينة، حيث أسهم هذا الحدث السنوي في ترسيخ مكانة دبي وجهة تسوق رائدة في المنطقة والعالم، كما ساعد في نمو وازدهار قطاع التجزئة في دبي على مر السنين.

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