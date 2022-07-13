«سيلزفورس»: شركات التجزئة تسارع لنقل مبيعاتها من المتاجر التقليدية إلى الإنترنت

المصدر: دبي - البيان

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أكد تيري نيكول، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا لدى شركة «سيلزفورس»، أن الكثير من شركات التجزئة سارعت إلى نقل أنشطة مبيعاتها من المتاجر التقليدية إلى الإنترنت استجابة لتأثيرات الجائحة.

وترافق هذا التحول نحو العالم الرقمي مع ظهور فرص قوية في مجال التسويق الإلكتروني، لا سيّما التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقال: شهدت السنوات القليلة الماضية ازدياد أهمية دور وسائل التواصل الاجتماعي في قطاع التجزئة.

وفي الواقع، تشير التقديرات إلى أن واحداً من عشرة مشتريات يتم اليوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما يدلل على تراجع موقع تجارة التجزئة التقليدية أمام نقاط الشراء الرقمية الحديثة.

وكشفت نتائج تقرير حالة «المستهلك المتصل» عن تفضيل 55 % من المستهلكين للقنوات الرقمية من أجل التفاعل مع العلامات التجارية، وتقفز هذه النسبة إلى 65% بين المستهلكين الشباب من جيل «زد». وسمحت وسائل التواصل الاجتماعي للشركات من مختلف الأحجام بالوصول إلى جماهير جديدة وزيادة أعداد متابعيها ورفع إيراداتها عبر الإنترنت. وسيبقى هذا التوجه يحافظ على زخمه، حيث 61 بالمئة من المتعاملين والمستهلكين يخططون للتسوق أكثر عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفقاً لنتائج التقرير الخامس من «سيلزفورس» عن حالة «المستهلك المتصل».

علاوة على ذلك، أظهر التقرير أن 56% من المستهلكين يتسوقون أكثر اليوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقارنة بالعام الماضي. ويسلط هذا التحول في عادات التسوق الضوء على أهمية وسائل التواصل الاجتماعي، باعتبارها مصدراً متنامياً لحركة مرور المتسوقين وزيادة إيرادات الشركات العاملة عبر الإنترنت، حيث أصبحت هذه الوسائل مستخدمة على نطاق واسع كأدوات لزيادة الأرباح.

ويتعيّن على شركات التجزئة المتطلعة للمستقبل أن تتأكد من تعزيز استثماراتها في التواصل الاجتماعي لضمان قدرة أعمالها على مواكبة المستقبل، لكن هناك حوالي 45% من مديري قطاع التجارة يشعرون بعدم جاهزيتهم للمضي قدماً على طريق الاستفادة من القنوات الرقمية الناشئة مثل الميتافيرس وتيك توك وواجهات المتاجر الاجتماعية الحديثة عبر الإنترنت.

ومن أجل استهداف الجمهور المناسب، تحتاج الشركات بداية إلى معرفة مكان وجوده. وتحديد مكان الجمهور الذي يتسوق عبر القنوات الرقمية ليس إلا الخطوة الأولى، حيث تحتاج الشركات بعدها إلى تحديد المنصات التي يستخدمها الجمهور المستهدف والأماكن التي يرجح أن يقبل على الشراء منها، مع التأكد من أن العلامة التجارية للشركة ورسائلها في التواصل وخدماتها منسجمة عبر سائر القنوات الرقمية.

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