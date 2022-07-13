«البندر روتانا» يكشف عن نمو كبير في الإشغال خلال العيد

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف فندق «البندر روتانا» عن نمو كبير في نسب الإشغال خلال العطلات الصيفية واحتفالات عيد الأضحى في دبي. وأبدى أيمن عاشور، مدير عام مجموعة «البندر روتانا وأرجان» من «روتانا» تفاؤلاً كبيراً حول أشهر الصيف، وقال إن لدى المجموعة تفاؤلاً كبيراً برؤية مستوى متميز من النمو في معدلات الإشغال، أفضل بكثير مما كانت عليه قبل جائحة كورونا.

وأشار إلى أنه بعد النجاح الكبير الذي حققه «إكسبو 2020 دبي»، تتأهب فنادق الإمارات للاستفادة القصوى من تدفق المسافرين لمشاهدة منافسات كأس العالم في قطر. كما يتوقع قطاع الضيافة في الدولة أن يبقى مشجعو كرة القدم، أو عدد كبير منهم في الدولة قبل وبعد السفر إلى قطر لحضور المباريات.

وأضاف عاشور: لقد بدأنا بالفعل في تلقي الكثير من الاستفسارات عن الفرق والزائرين، ومما لا شك فيه فقد انعكست الزيادة المفاجئة في أعداد الزائرين من أنحاء العالم بصورة مشرقة ومتميزة على صناعة الفنادق الإماراتية في العام 2022، ومع تزايد الطلب على الحجوزات الفندقية، حدثت زيادة كبيرة في نسب الإشغال، والذي يمكن أن نعزوها إلى استعادة ثقة الضيوف بعد جائحة كورونا وإلى الخطوات المستمرة التي نتخذها للحفاظ على مستوى راقٍ من الخدمات الفندقية.

وقد أطلق «البندر روتانا» حملة جديدة تشمل أسعاراً مغرية لهذا الصيف، حيث قدم خصماً بنسبة 20% على أقل سعر للغرفة العامة، دون آية قيود على مدة الإقامة، إضافة إلى سرير إضافي مجاني في جميع فئات غرف العائلات. كما قدم الفندق من خلال العرض المغري الطعام والشراب مجاناً للأطفال دون 6 سنوات، وخصماً بمقدار 50% للأطفال حتى سن 12 عاماً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز