الإمارات الأولى إقليمياً في جاذبية الطاقة للاستثمارات الأجنبية

المصدر: دبي - سيد صالح

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حصدت الإمارات المركز الأول إقليمياً والمركز التاسع عالمياً في جاذبية قطاع الطاقة لديها للاستثمارات الأجنبية المباشرة، بحسب نتائج مؤشر جديد، وهو «إف إي اينرجي انديكس»، والذي يُصنف مستويات الجاذبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة لدى قطاعات الطاقة في أكثر من 135 دولة، وذلك استناداً إلى عدد من عوامل التقييم وفي مقدمتها مدى انفتاح كل دولة على الاستثمارات ومستويات الاستقرار السياسي لديها.

وبلغ مستوى جاذبية قطاع الطاقة في الإمارات للاستثمارات الأجنبية المباشرة 39.86%، لتنال الدولة المركز الأول إقليمياً والتاسع دولياً. وتفوقت الإمارات في المؤشر على دول كبرى، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، سويسرا، الدول الاسكندنافية، إيطاليا، إسبانيا، روسيا، اليابان، كوريا الجنوبية، الصين، استراليا، ونيوزيلندا، والتي جاءت جميعها خارج قائمة العشر دول الأولى على المؤشر.

وكانت صدارة المؤشر من نصيب لوكسمبورغ التي بلغت نسبة جاذبية قطاع الطاقة لديها للاستثمارات الأجنبية المباشرة 86.25%. وجاءت هونغ كونغ في المركز الثاني بنسبة 80.70% وحلّت سنغافورة ثالثة بنسبة 72.74%.

وجاءت مالطا، أيرلندا، فيتنام، جزر سيشيل، وسلوفاكيا، في المراكز من الرابع إلى الثامن، على التوالي، فيما استأثرت سلطنة بروناي دار السلام بالمركز العاشر.

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