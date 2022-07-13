6.2 مليارات تصرفات عقارات عجمان بالنصف الأول

المصدر: عجمان - البيان

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كشف التقرير العقاري الصادر عن دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، أن عدد التصرفات العقارية خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 5428 تصرفاً عقارياً بقيمة إجمالية بلغت 6.2 مليارات درهم، محققة نمواً بنسبة 8.7% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021، في حين بلغ حجم التداول 4.18 مليارات درهم من إجمالي 4358 عملية تداول، كما أشار التقرير إلى تسجيل 688 عملية رهن بقيمة إجمالية بلغت 1.6 مليار درهم.

وقال المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، إن سوق عجمان العقاري حظي بمعدلات نمو جيدة وحقق انتعاشاً ملحوظاً مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، وذلك بالنظر إلى تزايد حجم الاستثمارات العقارية في الإمارة وتنوع الفرص الواعدة في القطاع العقاري الذي يتمتع بخصائص ومقومات متميزة تلبي متطلبات مختلف الشرائح وتتيح لهم تحقيق العوائد المرجوة من عملية الاستثمار العقاري.

وأكد المهيري أن عجمان نجحت في تعزيز مكانتها المتقدمة على الخارطة العقارية محلياً وإقليمياً، وتسير بثبات نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية المنشودة ورؤيتها الطموحة الرامية إلى تحقيق الريادة المستدامة على مستوى مختلف القطاعات الاقتصادية، لا سيما القطاع العقاري الذي يواصل تحقيق أرقام إيجابية تصاعدية.

وأشار إلى أن مشروع «مدينة الإمارات» تصدر قائمة المشاريع الأكثر تداولاً متقدماً على كل من مشروعي «عجمان 1» و«أبراج الهورايزون»، كما جاء «حي الياسمين» على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولاً يليه كل من «الزاهية» و«مصفوت 3».

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