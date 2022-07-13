«غوتييه» تطلق منتجات جديدة في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «غوتييه»، العلامة التجارية الفرنسية الفاخرة للمفروشات، عن إطلاق مجموعة «دومينو» الخاصة بها في دبي، وهي عبارة عن تشكيلة أنيقة من قطع الأثاث والديكور المنزلي الفرنسية الطابع. وتنفرد هذه العلامة التجارية الرائدة بتقديمها قطعاً فاخرة مصنوعة من مواد مستدامة تتميز بالمتانة والجودة، مصممة وفق مجموعة من الأساليب المتنوعة، ما يجعلها قابلة للتكيف مع كل منزل.

وتعتبر «غوتييه» الاسم المرادف للفخامة الدائمة، وتقدم قطع أثاث وديكور لا مثيل لها، تضفي المزيد من الحيوية والفخامة والأناقة على كل بيت. جميع القطع مصمّمة بعناية وحصرياً لهذه العلامة التجارية، ويتمّ تصنيعها في المصانع الثلاثة التابعة لها في إقليم «فندي» الفرنسي.

وتجسد «غوتييه» طابع الحياة الفرنسية، وتقدّم مجموعةً متكاملة من الحلول المناسبة لكلّ بيت في دبي، بما في ذلك غرف المعيشة وغرف النوم الخاصة بالأطفال، والأرائك ذات المقاعد المتنوّعة، وأطقم المائدة، وحلول التخزين الذكية، وقطع الأثاث الداخلية والخارجية. أما الكتالوج الخاص بقطع الأثاث فيشمل قطعاً مصمّمة بعناية غرف الأطفال، تجعلهم يستمتعون بها وينمون معها. وتقدّم هذه العلامة التجارية الفرنسية كل ما يلزم لأثاث البيت، مثل الأسرّة والأرائك والرفوف والحلول المناسبة لغرف الطعام، بالإضافة إلى قطع الديكور الداخلي التي تضيف على كل غرفة الرونق والفخامة، بأسلوبٍ حديث ولمسات ذكية، كما توفّر لعملائها خيار تخصيص الأثاث وفق رغبتهم، بحيث يحصلون على القطع المثالية التي تناسب منازلهم وذوقهم الخاص.

ومنذ تأسيسها، شكلت الاستدامة جوهر كل ما تقدّمه هذه العلامة التجارية، بحيث يتمّ تصميم كلّ قطع الأثاث وتصنيعها بما يضمن الاستفادة القصوى منها لأطول فترةٍ ممكنة، مع خفض النفايات الناتجة عن تصنيعها. أما الخشب المستخدم لقطع الأثاث، فيُحضر حصرياً من غاباتٍ تتمّ إداراتها بطريقةٍ مستدامة، تقع على مسافة 300 كلم من مصانعها، ويجري تصنيع كل قطعة أثاث خاصة بها بطريقةٍ مثالية تضمن جودتها واستدامتها وعملانيتها، وملاءمتها لكل منزل. ومن هذا المنطلق، تقدّم «غوتييه» ضماناً على منتجاتها لمدة 10 سنوات، لتكفل استمتاع عملائها بقطع أثاثٍ متينة وفاخرة وصديقة للبيئة تدوم لفترةٍ طويلة.

وتمتلك هذه العلامة التجارية إرثاً يمتدّ لـ 60 عاماً، متواصل منذ عام 1960، وكرّست موقعها كشركةٍ موثوقٍ بها عالمياً، مع أكثر من 100 متجر حول العالم لمنتجاتها الفريدة. تقدّم «غوتييه» أيضاً خدمة تصميم مجانية لعملائها الراغبين في تأثيث منازلهم بالكامل.

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