حل «كاسبرسكي» يحصل على شهادة اعتماد لتميزه في حماية الأطفال

المصدر: دبي - البيان

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حصل حلّ خاص بنظام التشغيل «ويندوز» من «كاسبرسكي» على شهادة اعتماد من مؤسسة الاختبارات المستقلة للحلول الأمنية البرمجية، لقدرتها على حماية الأطفال من المحتوى الخاص بالكبار. ووفقاً لنتائج الاختبار، فقد تمكّن الحل من حظر 98.6% من المواقع الخاصة بالكبار، وكان حلّ الرقابة الأبوية الوحيد من بين الحلول المشاركة في الاختبار الذي يحقق متطلبات نيل الشهادة، وذلك للسنة الثانية على التوالي.

وقال أندرياس كلمنتي، الرئيس التنفيذي والمؤسس لمؤسسة الاختبارات المستقلة للحلول الأمنية البرمجية، إن حل الرقابة الأبوية لطالما أثبت فاعلية كبيرة، مؤكداً أنه حل الرقابة الأبوية الوحيد الذي وصل إلى مستوى شهادة الاعتماد الصارم لعامين متتاليين. وأضاف: بوسع الآباء الاطمئنان إلى أن أطفالهم يتصفحون الويب بأمان، بفضل النجاح لهذا الحلّ في حماية الأطفال من المحتوى الخاص بالكبار، إلى جانب مجموعة واسعة من وظائف المراقبة والتحكّم.

من جانبها، أعربت مارينا تيتوفا نائب الرئيس لتسويق المنتجات الاستهلاكية لدى كاسبرسكي، عن فخر شركتها بحصول حل «كاسبرسكي» على شهادة الاعتماد المرموقة من مؤسسة الاختبارات المستقلة، مشيرة إلى أن حلّ الرقابة الأبوية من كاسبرسكي هو الوحيد الذي يجتاز في عامين متتاليين جميع متطلبات الاعتماد في حظر محتوى الكبار، من بين جميع الحلول المقدّمة من الشركات الأخرى.

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