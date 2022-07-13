«تراخيص» تمنح شهادة إنجاز المباني الخضراء لـ 32 مشروعاً

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

منحت دائرة التخطيط والتطوير (تراخيص)، الذراع التنظيمية لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي، شهادة المباني الخضراء لـ 32 مشروعاً منجزاً في 2022 ضمن المشاريع الواقعة في مناطق التطوير الخاصة التابعة لها، في خطوة تعكس جهودها الحثيثة الرامية إلى تعزيز دبي وجهة تنافسية مستدامة رائدة عالمياً، تطبق أفضل المعايير العالمية الصديقة للبيئة.

وقال المهندس عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير (تراخيص): انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل الدائرة جهودها الحثيثة في تسهيل وتعزيز تنافسية دبي المستدامة، عبر تطبيق معايير نظام «المباني الخضراء»، والتي تتم عن طريق عمليات ولوائح تنظيمية وحلول مبتكرة تساهم في تطوير جودة الحياة وتهيئة مدينة مستدامة في مناطق التطوير الخاصة التابعة لها.

وأوضح أن الدائرة منحت 32 شهادة إنجاز الخاصة بـ «المباني الخضراء» للمشاريع التي أظهرت امتثالاً بتطبيق القوانين والاشتراطات الخاصة بنظام المباني الخضراء أثناء مراحل التصميم والبناء والإنجاز للمبنى ومن ثم قياس الامتثال أثناء التشغيل.

وأشار إلى أن «تراخيص» كانت سباقة في وضع لوائح المباني الخضراء، إذ باشرت منذ عام 2012 بتنفيذ متطلباتها واشتراطاتها ضمن تراخيص البناء بما يحقق التوازن بين العوامل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية خلال جميع مراحل تطوير المشروع، والتي تسهم في دعم مبادرات الاقتصاد الأخضر، مشيراً إلى أن هذه المشاريع استحقت هذه الشهادات من خلال التزامها برفع كفاءة أداء المباني في مجال استهلاك الطاقة والمياه، والتخفيف من مخلفات المباني والإنشاءات، والالتزام بحلول تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والحرص على استخدام مواد صديقة للبيئة، وتطبيق معايير تعزز جودة الهواء في الأماكن المغلقة، بما يضمن توفير بيئة صحية وآمنة للمجتمع، وتحقيق بيئة حضرية أكثر استدامة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز