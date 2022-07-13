«داماك» تبدأ أعمال الأساسات في «كافالي تاور»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «داماك» العقارية عن إطلاق أعمال الأساسات في مشروع «كافالي تاور» البرج الفائق الفخامة المكون من 70 طابقاً، والذي تم إطلاقه في سبتمبر من العام الماضي. وسيوفر البرج، الواقع في منطقة دبي مارينا «مرسى دبي»، والذي يحمل توقيع علامة كافالي، للقاطنين فيه إطلالات خلابة على نخلة جميرا، إضافة إلى التصاميم الداخلية الأنيقة التي سيتم تنفيذها من قبل دار الأزياء الإيطالية كافالي.

وقال نايل ماكلوغلين، نائب رئيس أول في «داماك»: إن بدء أعمال الأساسات لهذا المشروع الرائد يعد إنجازاً جديداً لشركة داماك، وخطوة أولى من خطوات إنجاز هذه المشروع، حيث تمهد لبدء أعمال البنية الفوقية في وقتٍ لاحق.

وأضاف: حظي المشروع باهتمام كبير من قبل المستثمرين العقاريين، وهو ما تجسد في بيع جميع الوحدات العقارية تقريباً. إن التقدم الواضح في أعمال البناء يعزز من ثقة عملائنا بنا، ويمنحهم الشغف لرؤية المشروع وهو مكتمل. نحن على ثقة أنه سيصبح أحد أهم المشاريع المبتكرة التي ستزين أفق دبي عند اكتماله.

وتمت أخيراً ترسية العقد على شركة الوطنية لأعمال الأساسات وتصريف المياه لتنفيذ أعمال الأساسات. وستستخدم الشركة لهذا الغرض ما مجموعه 213 ركيزة، وما يقرب من 1.400 طن من الفولاذ، و10.000 متر مكعب من الخرسانة في عملية إرساء الدعائم التي تشتمل على حفر الأرض لإرساء القواعد، وبما يتناسب مع حمولة المبنى، والتأسيس لطبقات قوية عميقة تحتها.

وتم إطلاق كافالي تاور في سبتمبر 2021، واستحوذ حينها على اهتمام كبير ضمن أوساط المهتمين من المشترين والمستثمرين. وصُمم المشروع من قبل المهندس المعماري الشهير شون كيلا الحائز على الكثير من الجوائز العالمية، والذي سبق له أيضاً تصميم متحف المستقبل في دبي، المشروع الفريد والمذهل الذي يعكس الرؤية المستقبلية لإمارة دبي. هذا، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من الأعمال الرئيسية للبرج في غضون أربع سنوات.

وتبلغ قيمة تطوير المشروع نحو 545 مليون دولار، ويضم البرج 485 وحدة سكنية موزّعة على ثلاثة أقسام. وتُراعي الطوابق الأولى أرقى لمسات الفخامة، بينما تبرز المفاهيم رفيعة المستوى في القسم الأوسط من البرج، وتزخر الطوابق العلوية بمزايا وتشطيبات فائقة الفخامة والروعة.

وتوفر كل وحدة سكنية في الأقسام الثلاثة إطلالات خلابة على الواجهة البحرية. وسيُتاح للقاطنين في الطوابق الأولى والمتوسطة إمكانية الوصول إلى حوض السباحة والحدائق العصرية في أعلى البرج، بينما ستتضمّن الشقق العلوية فائقة الفخامة حوض سباحة متماهٍ مع الأفق وردهةً سيجار فاخرة وجناحاً خاصاً يتيح للقاطنين تنظيم مختلف المناسبات تحت إشراف الطهاة المفضلين لديهم.

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