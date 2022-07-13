غرف الإمارات تستعرض خطط تحسين بيئة الأعمال وتعزيز جذب الاستثمار

المصدر: دبي - البيان

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استعرضت غرف الإمارات خلال الاجتماع المشترك الثاني بين الأمانة العامة والسادة مديري الغرف الأعضاء لعام 2022، خطة عملها التي تعتزم تنظيمها في النصف الثاني من العام الجاري، وذلك ضمن الدور الذي تضطلع به في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الجذب الاستثماري باعتبارها الممثل الرسمي للقطاع الخاص بالدولة.

وأوضح حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، أن غرف الإمارات قد عملت خلال النصف الأول من العام الحالي والتي تزامنت مع فعاليات إكسبو 2020 دبي على العديد من المبادرات التي واكبت توجهات الدولة نحو تحقيق غايات الرؤية المستقبلية (مئوية الإمارات 2071) بشكل عام، وفي محور الاقتصاد والتنمية بشكل خاص، والذي وضع ضمن أولوياته وهو تحقيق اقتصاد معرفي متنوع، من خلال تطبيق آليات عدة تقوم على الابتكار وتكامل الأدوار وتكافؤ الفرص، يسيره القطاع الخاص.

وبيّن أن غرف الإمارات تسعى دائماً لتحسين بيئة الأعمال في الدولة من خلال جذب وتوطين الاستثمارات الأجنبية وتنظيم الزيارات المتبادلة بين أصحاب الأعمال بالدولة ونظرائهم بالدول الأخرى وإتاحة البيانات والتواصل المباشر مع المستثمرين.

وقال إن غرف الإمارات ستعمل خلال الفترة المقبلة على تسيير وفود تجارية إلى عدد من الوجهات الجديدة، من ضمنها أرمينيا وهنغاريا، فضلاً عن تأسيس وعقد اجتماعات لمجالس الأعمال المشتركة مع كل من كوريا واليابان والصين وتركمانستان وبنغلاديش ومونتنيغرو (الجبل الأسود)، وغيرها من الوجهات المستهدفة.

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