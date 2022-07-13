تعاون بين «الإمارات للألمنيوم» و«كيه لاين» لإزالة الكربون من شحن البضائع السائبة

المصدر: دبي - البيان

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وقعت «الإمارات العالمية للألمنيوم» وشركة كاواساكي كيزن كايشا المحدودة (مجموعة كيه لاين)، إحدى أكبر مجموعات الشحن في العالم، اتفاقية للتعاون في مجال البحث والتطوير وإقامة المشاريع التجريبية لإزالة الكربون من عمليات شحن البضائع السائبة.

ومن المتوقع أن يركز التعاون على تطوير وتنفيذ تقنيات إزالة الكربون البحرية الجديدة المناسبة لطرق شحن البضائع السائبة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم في شرق المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي.

ومن المحتمل أن تشمل الحلول أنظمة الدفع بطاقة الرياح وأنواع الوقود البديلة وتقنيات احتجاز ثاني أكسيد الكربون. حيث تواجه جميع هذه التقنيات حالياً تحديات تقنية وعملية تمنع اعتمادها على نطاق واسع، بدءاً من عدم اكتمال التقنية نفسها ووصولاً إلى نقص البنية التحتية الداعمة لها.

وستقود مجموعة «كيه لاين» الأبحاث المتعلقة بفرص إزالة الكربون، وستعمل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على إقامة مشاريع تجريبية على طرق شحن البضائع الخاصة بها التي تتبعها مجموعة «كيه لاين».

يذكر أن مجموعة «كيه لاين» تنقل حوالي خمسة ملايين طن من البوكسيت لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم سنوياً من جمهورية غينيا إلى الإمارات، وحوالي 1.5 مليون طن من الألومينا سنوياً من أستراليا إلى الإمارات، بموجب عقود شحن طويلة الأجل.

ووفقاً للمنظمة البحرية الدولية، يعتبر قطاع الشحن العالمي مسؤولاً عن حوالي ثلاثة بالمائة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم. وتمثل عمليات الشحن نسبة من الانبعاثات المتولدة في سلسلة التوريد التابعة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، والمعروفة باسم «انبعاثات النطاق 3».

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: ستتطلب إزالة الكربون على مستوى الاقتصاد بأكمله تعاوناً كبيراً بين القطاعات المختلفة، ويسرنا التعاون مع «كيه لاين» للتغلب على هذا التحدي العالمي المهم. وتوفر شراكتنا طويلة الأمد مع المجموعة فرصة جيدة لتطوير واختبار طرق لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من عمليات الشحن، حيث تسعى شركة الإمارات العالمية للألمنيوم للوصول إلى صافي الانبعاثات الصفرية في عملياتها الخاصة، وكذلك في أنشطة سلسلة التوريد التابعة لها. كما يمكن أن يؤدي تحسين كفاءة استهلاك الوقود في عمليات الشحن إلى تقليل التكاليف.

من جانبه، قال يوكيكازو ميوتشين، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة «كيه لاين»: تعتبر إزالة الكربون من أهم التحديات التي تواجه قطاع الشحن البحري في تلبية توقعات عملائنا والعالم. تعتبر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أحد أهم عملائنا منذ عقود، وسيمكننا هذا التعاون من إحراز تقدم كبير نحو تحقيق صفرية الانبعاثات في شركتنا، وسيساعدنا أيضاً على تحقيق الريادة في قطاع الشحن بأكمله.

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