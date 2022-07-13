المصدر: دبي - البيان

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بين الإمارات وإيطالية علاقات اقتصادية متميزة، ترجمت في حجم التجارة بين البلدين بلغ 7 مليارات يورو ما يعادل 28.8 مليار درهم إماراتي العام الماضي.

وتتمحور أشكال التبادل التجاري بين البلدين في قطاعات ثلاثة وهي الغذاء والموضة والأثاث، وأكد فرانشسكو بادي رئيس المكتب الاقتصادي والتجاري بسفارة إيطاليا في دولة الإمارات .

في حواره مع «البيان» أن دولة الإمارات الشريك التجاري الأول في المنطقة ومن الأوائل على مستوى العالم، مشيراً إلى أن ثمة إقبالاً كبيراً في الآونة الأخيرة على الإمارات من الشركات المعنية بالاقتصاد المبتكر على مستوى التكنلوجيا المتقدمة والعلوم الإحيائية وتقنيات الزراعة.

دبي والإمارات بشكل عام تتمتعان بمزايا تفاضلية في بيئة الأعمال، فالدولة في مقدمة دول الابتكار وسهولة آليات العمل والقدرة على استشراف وصناعة المستقبل، هذا كله يجذب الشركات الإيطالية، لذلك ليس مستغرباً أن تكون الإمارات الشريك الأول لإيطاليا في المنطقة.

كيف تترجم على العلاقة على مستوى التجارة؟

بلغ حجم التجارة بين البلدين العام الماضي 7 مليارات يورو مايعادل 28.8 مليار درهم إماراتي، وهذا يجعل الإمارات الشريك التجاري الأول في المنطقة ومن الأوائل على مستوى العالم.

ماذا عن حجم الحالية الإيطالية في الإمارات؟

هناك أكثر من 15 ألف مواطن إيطالي يعيشون في دولة الإمارات وتعد أكبر جالية إيطالية تعيش في بلد عربي وثاني أكبر جالية على مستوى قارة آسيا.

ماهي طبيعة عمل الشركات لإيطالية في الإمارات؟

كل يوم توجد شركة إيطالية جديدة ترغب في الانضمام إلى السوق الإماراتي، تاريخياً كانت هذه الشركات تتمحور في قطاعات ثلاثة في الغذاء والموضة والأثاث، ولكننا خلال الفترة الأخيرة نلاحظ إقبالاً كبيراً من الشركات المعنية بالاقتصاد المبتكر على مستوى التكنلوجيا المتقدمة والعلوم الإحيائية وتقنيات الزراعة.

ماهي طبيعة عمل الشركات الإيطالية في الإمارات؟

كل يوم توجد شركة إيطالية جديدة ترغب في الانضمام إلى السوق الإماراتي، تاريخياً كانت هذه الشركات تتمحور في قطاعات ثلاثة وهي الغذاء والموضة والأثاث، ولكننا خلال الفترة الأخيرة نلاحظ إقبالاً كبيراً من الشركات المعنية بالاقتصاد المبتكر على مستوى التكنلوجيا المتقدمة والعلوم الإحيائية وتقنيات الزراعة.

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