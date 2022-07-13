مجموعة من المنشآت العاملة في الإمارات تحقق 3 أضعاف مستهدف التوطين

المصدر: البيان

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نجحت مجموعة من المنشآت العاملة في الدولة في رفع نسب التوطين بشكل لافت خلال فترة قصيرة وذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء بشأن رفع نسب التوطين في شهر مايو 2022 والذي دخل حيز التنفيذ في شهر يونيو 2022، حيث استطاعت هذه الشركات تحقيق 3 أضعاف مستهدف التوطين، وقامت بتوظيف 1166 مواطن خلال هذه الفترة القصيرة.

وستقدم وزارة الموارد البشرية والتوطين مجموعة من الحوافز لهذه المنشآت كما سيتم تصنيفها ضمن الفئة الأولى في الوزارة، ذلك وتشجيعاً لها على إسهامها الفاعل في دعم مستهدفات التوطين.

وقامت شركة ماجد الفطيم هايبر ماركتس بدبي بتوظيف 303 مواطن ليبلغ عدد المواطنين العاملين في الشركة 618. كما قامت بوابة الإمارات للخدمات الأمنية بأبوظبي بتوظيف 113 مواطن ليرتفع عدد المواطنين العاملين بها إلى 526. ووظفت شركة "تيليبير فورمانس ميدل ايست لخدمات رجال الأعمال بأبوظبي" 96 مواطن ليصل إجمالي عدد المواطنين في الشركة إلى 250.

كما نجحت الشركات التالية في رفع مستهدف التوطين بمقدار 3 أضعاف، وهي: شركة اورينت للتأمين بدبي، وجي فورتي تو للتجارة العامة بأبوظبي، وأي جي جي الإمارات للتدريب المتقدم بأبوظبي، وهاليبرتون وورلدوايد ليميتد، وهالكون للأنظمة بأبوظبي، وبيانات للخدمات المساحية، وشركة دبي للتأمين، وعزام للتوظيف، وسيراميك رأس الخيمة، وشركة ماجد الفطيم للسينما، ومدرسة الرياض، وماجيك بلانيت، والمستشفى الأهلي.

وكان مجلس الوزراء قد اعتمد في مايو الماضي عدداً من القرارات وأقر حزمة من الحوافز الداعمة التي من شأنها تعزيز مشاركة الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص بما يحقق رؤية الإمارات في تفعيل دورهم في التنمية الاقتصادية في الدولة.

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