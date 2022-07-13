خالد بن محمد بن زايد يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة "أدنوك"

المصدر: البيان

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ترأس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، الذي عُقد في المقر الرئيسي للشركة.

وخلال الاجتماع، أشاد سموّه بجهود "أدنوك" لدعم القيمة المحلية المضافة، من خلال خلق فرص تصنيع محلية جديدة، عقب توقيعها اتفاقيات مع مصنعين محليين ودوليين لتوفير نسبة من احتياجاتها التي تخطط لشرائها من المنتجات والمواد التي تصنع محلياً بقيمة تبلغ 21 مليار درهم إماراتي (5.7 مليار دولار أمريكي)

ووفقاً للاتفاقيات سيقوم شركاء "أدنوك" بإنشاء مرافق صناعية جديدة في دولة الإمارات وتوسعة القائم منها، بالإضافة إلى تعاونهم مع "أدنوك" لاستكشاف إمكانية تنفيذ استثمارات جديدة في قطاع التصنيع المحلي.

ومن ناحية أخرى، أقرّ سموّه خططًا لمواصلة توسيع قاعدة مستثمري "أدنوك" لدفع الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث وسعت "أدنوك" منذ عام 2016 برنامجها للشراكات الاستراتيجية والاستثمارات المشتركة واستقطبت مجموعة من أكبر المستثمرين في العالم من خلال إبرام عدد من الصفقات الكبيرة التي جذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 237 مليار درهم إماراتي (64.5 مليار دولار أمريكي) لدولة الإمارات.

إضافة إلى ذلك، أصدر سموه توجيهات لإبرام شراكات استراتيجية جديدة وتوسيع القائم منها للاستفادة من الفرص التي يتيحها مشهد الطاقة المتطور. وكانت "أدنوك" قد وقعت في مايو 2022 اتفاقية مع شركتي "بي بي" و"مصدر" لتطوير الهيدروجين النظيف ومراكز التكنولوجيا في المملكة المتحدة، مما سيعزز شراكتهما الاستراتيجية القائمة في مجال الطاقة.

وبإشراف مباشر من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، تقوم اللجنة التنفيذية لأدنوك بتقديم التوجيه الاستراتيجي للشركة في سعيها لتنفيذ استراتيجيتها للنمو الذكي 2030 والمساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي في دولة الإمارات بما يدعم بشكلٍ مباشر أهداف "مبادئ الخمسين" لدولة الإمارات. وتعقد اللجنة التنفيذية اجتماعات على مدار العام لاستعراض التقدم الذي تحرزه "أدنوك" في تحقيق أهدافها الاستراتيجية والمالية وأدائها التشغيلي.

وحضر الاجتماع كل من: أعضاء اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة "أدنوك" بمن فيهم معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لــ "أدنوك" ومجموعة شركاتها، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة، ومعالي خلدون خليفة المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ"شركة مبادلة للاستثمار".

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