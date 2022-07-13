القطاع الخاص غير النفطي في دبي يسجل أعلى نمو منذ 3 سنوات

المصدر: دبي - سيد صالح

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سجل القطاع الخاص غير النفطي في دبي، في يونيو الماضي، أعلى نمو له منذ 3 سنوات، وذلك من واقع قراءة "مؤشر مديري المشتريات"، والصادرة صباح اليوم عن مؤسسة "اس اند بي جلوبال" العالمية للتصنيف الائتماني.

وبلغت قراءة المؤشر في يونيو الماضي 56.1 بالمقارنة مع 55.7 في مايو، لتكون بذلك أعلى قراءة المؤشر منذ يونيو، 2019.

وأوضحت "اس اند بي" في التقرير المرفق بنتائج المؤشر، أن هذا الارتفاع الذي حققه القطاع الخاص غير النفطي بدبي في يونيو يعزى بصفة جزئية إلى النمو في قطاعي السياحة والانشاءات.

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