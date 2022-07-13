"مبادلة للبترول" تعلن عن التوصل إلى نتائج إيجابية في منطقة امتياز أندامان الإندونيسية

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مبادلة للبترول، شركة الطاقة الدولية في أبوظبي اليوم، عن اكتمال العملية الاستكشافية لحفر البئر "تيمبان - 1" الذي يبعد 150 كيلومتراً عن سواحل شمال جزيرة سومطرة الإندونيسية، والذي نتج عنه اكتشاف عمود غاز بطول 390 قدماً في منطقة الامتياز البحري "أندامان - 2".

وتتولى "هاربر إينيرجي" تشغيل منطقة الامتياز البحري "أندامان - 2" بحصة نسبتها 40% من الحقل.

وقد خَلُصت اختبارات الحفر إلى اكتشاف غاز عالي الجودة بمعدل تدفق يصل إلى 27 مليون قدم مكعب يومياً، بالإضافة إلى 1884 برميل من المكثفات يومياً.

وتشكل هذه النتائج أهمية بالغة باعتبارها إشارة قوية لمنطقتي الامتياز المجاورة "أندامان 1" و "جنوب أندامان" و اللتين تمتلك فيهما مبادلة للبترول حصة مشاركة تبلغ نسبتها 80%، وتحتويان على موارد وأهداف عديدة غير مستكشفة.

والجدير بالذكر أن مبادلة للبترول هي الشركة المالكة لأكبر مساحة امتياز في منطقة أندامان. وستدعم النتيجة الإيجابية التي تم الحصول عليها من اكتشاف "تيمبان - 1" تقليل المخاطر المصاحبة للموارد غير المكتشفة التي قد تزيد عن عدة تريليونات قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وتوفير الأساس اللازم لتحقيق النمو المستقبلي، بما يتماشى مع الاستراتيجية المنحازة للغاز الطبيعي التي تنتهجها الشركة.

وتعليقا على هذا الاكتشاف، قال منصور محمد آل حامد الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للبترول: " إن استراتيجيتنا طويلة المدى في إندونيسيا تبرز من خلال التزامنا بالنمو في أسواقها، كما تعزز في الوقت ذاته قوة شراكاتنا. وفي ظل تنامي الطلب على الغاز الطبيعي في جميع أنحاء منطقة جنوب شرق آسيا، فإن هذا الاكتشاف يدعم إستراتيجيتنا المنحازة للغاز الطبيعي، كما يسهم في تلبية احتياجات الطاقة في هذا السوق الذي يمتاز بالديناميكية وسرعة النمو".

ومع وصول حقل روبي للغاز الذي تشغله مبادلة للبترول في إندونيسيا إلى مرحلة إنتاج الغاز التراكمي تعدى 250 مليار قدم مكعب، يكون قد بلغ الآن مرحلة متأخرة من عمر الحقل. وستوفر هذه الاكتشافات فرص تطوير كبيرة للأعمال الحالية التي تتولاها الشركة على المدى الطويل.

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