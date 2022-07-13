خدمة تنقّل صديقة للبيئة في «فستيفال سيتي»

المصدر: دبي - البيان

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وقّعت مجموعة الفطيم العقارية اتفاقية شراكة مع «تاير موبيليتي» ومقرها برلين، لتشغيل خدمة التنقل السريعة والسهلة بالدراجات الكهربائية في دبي فستيفال سيتي، وذلك بهدف جعل التنقل داخل هذه المنطقة صديقاً للبيئة وأكثر سهولة وسلاسة وبأسعار معقولة.

وتقدم هذه الشراكة للمقيمين وزوار المركز التجاري والمستأجرين وسيلة تنقل وتجول صديقة للبيئة في المدينة باستخدام الدراجات والسكوتر الكهربائية المقدمة من «تاير موبيليتي». وتم تحديد موقع الدراجات الكهربائية في ممشى المرسى بلازا على أن تتوسع إلى مواقع أخرى في دبي فستيفال سيتي.

وستساعد الدراجات الكهربائية المزودة بتقنية السور الجيولوجي على تلافي التحديات المتمثلة بركن الدراجات بطريقة غير قانونية والسير في مناطق محظورة. وتسمح الدراجات المزودة بخاصية المساعدة الحركية بالتنقل بسرعة أقصاها 25 كلم في الساعة.

وقال سامر ظبيان، مدير إدارة العقارات السكنية والتجارية في دبي فستيفال سيتي: نتطلع بشغف للتعاون مع «تاير موبيليتي» بهدف إرساء رؤيتنا الذكية والصديقة للبيئة للمدينة.

ويعتبر مفهوم الاستدامة أحد مجالات التركيز الرئيسية في دبي فستيفال سيتي، لذا سنواصل الاستثمار في بناء مجتمعات ذكية تدعم الاحتياجات الحالية والمستقبلية لعملائنا، وتحافظ على دبي فستيفال سيتي بوصفها وجهة سياحية وترفيهية رائدة، وسنلتزم بتطوير عروض تتماشى مع أجندة الاستدامة لحكومة الإمارات 2040.

وقال أمير ميلاد، المدير العام لشركة «تاير موبيليتي»: «سعداء بالشراكة الاستراتيجية مع دبي فستيفال سيتي لأن إطلاق خدمات التنقل الصديقة للبيئة بالمجمع يسهم في إرساء النقل الصديق للبيئة.

ويمكن للمقيمين والسياح الوصول إلى السيارات الكهربائية عبر تحميل تطبيق (TIER) على الهاتف الجوال، الذي يوفر للركاب خيار استخدام «الدفع أولاً» المقدم بسعر درهم واحد لكل دقيقة أو نموذج الاشتراك، ويمكن الدفع عبر (PayPal) أو البطاقات المصرفية.

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