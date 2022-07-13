مذكرة تفاهم بين «كي بي أم جي» و«سي بي إكس» لتعزيز الأمن السيبراني

المصدر: (دبي- البيان)

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وقّعت «كي بي أم جي لوار جلف» مذكرة تفاهم مع شركة «سي بي إكس القابضة» المزوّد لحلول وخدمات الأمن السيبراني الرقمية في الإمارات لتعزيز الأمن السيبراني في الدولة ومساعدة الشركات على حماية بياناتها. وبموجب هذه الشراكة، سيعمل الطرفان على خلق فرص تنموية جديدة والدخول في مشاريع طموحة.

شهد حفل التوقيع، الذي أقيم في مكتب كي بي أم جي لوار جلف في دبي، حضوراً بارزاً شمل خالد الملحي، الرئيس التنفيذي لشركة سي بي إكس، ونادر حفار، رئيس مجلس إدارة كي بي أم جي الشرق الأوسط وجنوب آسيا، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كي بي أم جي لوار جلف.

ووفقاً لاستطلاع رأي لـ «كي بي أم جي» للعام 2021، أكد الرؤساء التنفيذيون أن التهديدات السيبرانية تتصدر التهديدات التي تواجه نمو شركاتهم خلال السنوات الثلاث المقبلة؛ وهي زيادة كبيرة بعد أن كانت تحتل المركز الخامس في 2020، تفوقت على المخاطر المتعلقة باللوائح التنظيمية والضريبية وسلسلة التوريد.

وتسهم الاتفاقية في تعزيز أطر التعاون بين الطرفين والعمل معاً لإطلاق حملات تسويقية مشتركة، ومشاركة الموارد لمساعدة المؤسسات والشركات في دولة الإمارات على تحقيق قيمة للأعمال وتعزيز النمو.

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