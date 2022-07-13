عزيزي: بيع %90 من أبراج «بيتش فرونت» إلى 68 جنسية

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت عزيزي، شركة التطوير الخاصة في الإمارات، بيع 90% من الوحدات التي طرحت في أبراج «بيتش فرونت» الثلاثة المطلة على البحيرة ضمن مشروع ريفيرا بمدينة محمد بن راشد. واشتملت قائمة المشترين على 68 جنسية مختلفة، ومن المتوقع طرح الوحدات المتبقية في غضون الأسابيع المقبلة.

وكانت عزيزي قد نشرت مؤخراً بيانات مبيعاتها، وأظهرت الاهتمام المتزايد من جانب المستثمرين المحليين والدوليين. ويشكل المواطنون الروس غالبية قاعدة عملائها الذين أقبلوا على شراء تلك الوحدات، حيث يمثلون 15.5% من إجمالي المبيعات. وتظهر تفاصيل الجنسيات أيضاً ارتفاعاً في الطلب من المستثمرين الإيطاليين الذين يشكلون 8.6%، في حين يستحوذ المستثمرون السعوديون على ما نسبته أن 6.8%.

وكانت حصة مواطني الإمارات 5%، يليهم المشترون من المملكة المتحدة الذين يشكلون 4.5% من مبيعات الوحدات في مباني «بيتش فرونت». ومن بين الجنسيات الأخرى التي اشترت وحدات في هذا المشروع مستثمرون من ألمانيا وفرنسا وكندا وجنوب أفريقيا وكوريا وسويسرا ومصر والولايات المتحدة، وعدد من الجنسيات الأخرى.

وخصصت عزيزي استثمارات كبيرة لجذب المشترين الأجانب، من خلال تنظيم معارض عقارية افتراضية، وتقديم الاستشارات عبر المكالمات المرئية، وافتتاح مكاتب للمبيعات في الدول الأخرى، وإطلاق معارض متنقلة في عدد من الدول، واستحداث برنامج توفير تذاكر الطيران لاستقطاب المهتمين.

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