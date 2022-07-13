945 مليون درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي- البيان)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، 945 مليون درهم، حيث تم تسجيل 291 مبايعة بقيمة 674.78 مليون درهم، منها 66 مبايعة للأراضي بقيمة 190.37 مليون درهم و225 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 484.41 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 18 مليون درهم في منطقة ند الشبا الثانية، تليها مبايعة بقيمة 10 ملايين في منطقة أم سقيم الأولى. وتصدرت الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 25 مبايعة بقيمة 47 مليون درهم، تلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 49 مليوناً. وجاءت مبايعة بقيمة 53 مليون درهم بمنطقة المركاض كأهم مبايعات الشقق والفلل، تلتها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت أم سقيم الثالثة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 28 مبايعة بقيمة 62 مليون درهم، وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 95 مليوناً.

وسجلت الرهونات 253.37 مليون درهم منها 6 رهونات أراضٍ بقيمة 26.81 مليون درهم، و120 رهونات فلل وشقق بقيمة 226.56 مليون درهم، أهمها بمنطقة الثنية الأولى بقيمة 140 مليون درهم، ورهن في الثنية الرابعة بقيمة 25 مليوناً. وتم تسجيل 17 هبة بقيمة 17.34 مليون درهم أهمها بمنطقة الجداف بقيمة 5 ملايين درهم وأخرى في منطقة بور سعيد بقيمة 4 ملايين.

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