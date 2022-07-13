عقد ثاني فعاليات «عِش بصحة مع نخيل»

المصدر: (دبي ـ البيان)

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تعقد مبادرة «عِش بصحة مع نخيل» الصحية المجتمعية المخصصة لمجتمعات «نخيل» السكنية بدبي، ثاني فعالياتها ضمن السلسلة الشهرية لجلساتها الحوارية، يوم السبت، 30 يوليو من الساعة 10:30 صباحاً ولغاية 12:30 ظهراً بـ«مطعم وكافيه لوي»، ضمن «سيركل مول» الواقع في «قرية جميرا سيركل».

وتتيح المبادرة التي تديرها «نخيل لإدارة المجتمعات» بالشراكة مع إيرينا شارما، للمقيمين في المجتمع، إمكانية الوصول إلى خبراء الرعاية الصحية العالميين المشهورين الذين يشاركون آراءهم لاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً لتعزيز الصحة والعافية. ويأتي ذلك بعد نجاح الجلسة الحوارية الأولى في يونيو .

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