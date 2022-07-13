«دلسكو» تستحوذ على «باريسيما تالنت» للتوسع في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة دلسكو، المزود لحلول الموارد البشرية والبيئية، أمس استحواذها على شركة باريسيما تالنت العاملة في مجال استقطاب المواهب في الإمارات، في خطوة تهدف إلى التوسع في المنطقة وتعزيز الخدمات التنافسية التي تقدمها الشركة في مجال دعم المواهب.

وسيتولى قيادة باريسيما تالنت تياجو كوستا، الرئيس التنفيذي للعمليات لقطاع حلول الموارد البشرية والتوظيف الدائم في شركة دلسكو. والشركة تعمل أيضاً في دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة.

وقال ديفيد ستوكتون، الرئيس التنفيذي لشركة دلسكو: يأتي هذا الاستحواذ في إطار استراتيجيتنا الرامية إلى تطوير خدماتنا في مجال توفير الكوادر المحترفة لمختلف القطاعات الحيوية في المنطقة، ونعتقد أن دمج الخبرات والثقافات المختلفة والالتزام لدى كل من الطرفين سيسهم في إحداث تحول نوعي في سبيل تلبية احتياجات العملاء على نحو أفضل.

وقال تيم تايلور، مدير عمليات التعهيد الخارجية، شركة باريسيما: «تتميز دلسكو بتراث عريق ورؤية ملهمة، ويسعدنا العمل معهم. وكنا نبحث بحثنا عن جهة تدرك تماماً القيمة التي تقدمها باريسيما لعملائها».

وتمتلك دلسكو سجلاً حافلاً خلال مسيرتها الممتدة منذ 1935. ومن المرتقب أن يُسهم الجمع بين العلامة التجارية لباريسيما تالنت وعروض دلسكو من الوظائف الدائمة والمؤقتة في تسريع عجلة النمو في هذا القطاع.

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