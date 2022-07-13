«أسكوت للفنادق» تستحوذ على «أوكوود» الدولية

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت أسكوت المحدودة «أسكوت» لإدارة وتشغيل الشقق الفندقية التابعة لشركة كابيتالاند للاستثمار، عن استحواذها على أوكوود الدولية «أوكوود» لخدمات الشقق الفندقية من شركة مايبل تري للاستثمارات الخاصة، ومن شأن الاستحواذ إضافة 81 فندقاً ونحو 15000 شقة فندقية إلى محفظة أسكوت .

وقال فينسينت ميكولس، المدير العام لشركة أسكوت في الشرق الأوسط: في إطار تطلعاتنا لتعزيز حضورنا في المنطقة، ستلعب محفظة أوكوود دوراً كبيراً في دفع خطط أسكوت الرامية للتوسع. ويرفع الاستحواذ عدد الشقق الفندقية التابعة لها إلى 150000 شقة موزعة على 900 فندق في 200 مدينة عبر 39 دولة.

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