القطاعات القيادية تدفع الأسهم المحلية للصعود

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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صعدت أسواق الأسهم المحلية أمس في بداية تداولات الأسبوع بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، بدعم صعود شبه جماعي للقطاعات القيادية. وارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.6% بدعم صعود قطاعات العقار والبنوك والاتصالات والمرافق العامة. كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.1% ليغلق عند 9171 نقطة.

سوق دبي

وصعد مؤشر سوق دبي بنسبة 0.6% ليغلق عند 3129 نقطة بدعم ارتفاع أسهم قطاع العقار 1% . كما صعد قطاع البنوك بنسبة 1%. وارتفعت أسهم قطاعات الاتصالات 0.3% والتأمين 1% والمرافق العامة 0.4%.

وتراجع قطاع الاستثمار 1%. كما نزل قطاع النقل 0.03%. وانخفضت أسهم قطاعات الخدمات 3 % السلع 9.9%. وصعد «ديوا» 0.4%، كما صعد «تيكوم» 1.3%.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» النشاط بسوق دبي، مستقطباً نحو 88 مليون درهم، تلاه «ديوا» بنحو 57 مليون درهم، و«دبي الإسلامي» 24 مليوناً، فيما كان سهم «الإمارات للمرطبات» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.9%.

سوق أبوظبي

وصعد مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.1% ليغلق عند 9171 نقطة. وفي قطاع العقار صعد «الدار» 1.8% و«رأس الخيمة العقارية» 2.9%. وفي القطاع المالي والبنوك، صعد «أبوظبي الإسلامي» 3.5% «أبوظبي التجاري» 1.6% و«أبوظبي الأول» 0.7%، بينما نزل «العالمية القابضة» 0.4%. وفي قطاع الطاقة تراجعت أسهم «أدنوك للتوزيع» 0.5% و«دانة للغاز» 1% و«أدنوك للحفر» 1%، وتراجع «بروج» 1.4%. وفي قطاع الاتصالات، نزل سهم «اتصالات» 1%، و«الياه سات» 0.8%.

وتصدر سهم «العالمية القابضة» النشاط، جاذباً 353 مليون درهم، فيما كان سهم «غذاء القابضة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 5.5%.

سيولة

استقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.4 مليار درهم، منها 1.2 مليار درهم بأبوظبي و233 مليون درهم بدبي. وجرى التداول على نحو 256 مليون سهم، موزعة بواقع نحو 84 مليون سهم في دبي ونحو 172 مليون سهم في أبوظبي، عبر تنفيذ 15532 صفقة.

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