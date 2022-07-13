«دبي المالي» ينجز المراجعة نصف السنوية للمؤشر العام والإسلامي

المصدر: دبي - وام

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أعلن سوق دبي المالي إنجاز المراجعة الدورية نصف السنوية لعينة المؤشر العام والمؤشر الإسلامي للسوق، وقال إنه تم تطبيق الأوزان الجديدة للأسهم المتضمنة في المؤشرات اعتباراً من جلسة تداول أمس.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» قائمة أوزان شركات المؤشر العام بحصة تبلغ 18.49% أو ما يعادل 5.519 مليارات سهم، ثم «دبي الإسلامي» بوزن 18.19% أو ما يوازي 4.963 مليارات سهم، يليه «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 15.96% تمثل 1.974 مليار سهم، ثم «ديوا» بنسبة 15.19% تعادل 8.798 مليارات سهم.

وجاء سهم «العربية للطيران» في المرتبة الخامسة بحصة 4.8% تعادل 3.5 مليارات سهم، يليه «دبي للاستثمار» بنسبة 4.7% توازي 3.189 مليارات سهم، ثم «دو» بنسبة 4.53% و«إعمار للتطوير» بحصة 2.75% و«أرامكس» بنسبة 2.69% و«بنك المشرق» 2.2% و«سوق دبي المالي» 2.06% و«بنك دبي التجاري» بنحو 1.81% و«تبريد» 1.05% و«ديار» 1.01%، فيما جاءت باقي الشركات بحصص دون 1%.

وبالنسبة لأوزان الشركات في المؤشر الإسلامي لسوق دبي، جاء سهم «العربية للطيران» بحصة 10% تعادل 2.428 مليار سهم، و«ديوا» بنسبة 10% تعادل 1.926 مليار سهم، و«دبي للاستثمار» بوزن 10% توازي 2.258 مليار سهم، يليه «إعمار العقارية» بحصة 10% أو ما يعادل 992.8 مليون سهم، ثم «دبي الإسلامي» بنسبة 9.87% و«دو» بنحو 8.83% و«إعمار للتطوير» بنسبة 6.96% و«أرامكس» 5.64%.

وحل «جي إف إتش» تاسعا بوزن 4.96% و«سوق دبي المالي» بحصة 4.76% و«تبريد» بنحو 3.43% و«ديار» بنسبة 2.36% و«الاتحاد العقارية» 2.03% و«أمانات» 2.02% و«دبي للمرطبات» 1.94% و«مصرف عجمان» 1.75% و«بنك السلام البحرين» 1.62%، فيما جاءت باقي الشركات بنسب دون 1%. وتتم مراجعة المؤشرين لقياس أوزان الشركات مرتين سنوياً فييناير ويوليو.

عدد الأسهم

وفق رصد «وام»، واستناداً إلى بيانات سوق دبي المالي، يبلغ إجمالي عدد أسهم الشركات في المؤشر العام للسوق أكثر من 49.6 مليار سهم، حيث تستحوذ 5 شركات على نحو 49.8% من إجمالي وزن المؤشر بواقع 24.75 مليار سهم، فيما تستحوذ 10 شركات على نحو 62.8% بواقع 31.2 مليار سهم.

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