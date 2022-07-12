«اقتصادية أبوظبي» توقع شراكة لدعم النمو المستدام وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة

المصدر: أبوظبي - وام

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وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي اتفاقية شراكة مع مركز الكفاءة للثورة الصناعية الرابعة «MADE»، الذي يعد جزءاً من المنظومة الإيطالية للثورة الصناعية الرابعة التي تضم مراكز الكفاءة وحاضنات الابتكار التكنولوجية، بهدف دعم النمو المستدام وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

وشهد راشد البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، مراسم توقيع الاتفاقية خلال تدشين استراتيجية أبوظبي الصناعية في «كيزاد» والتي وقعها سامح القبيسي، المدير العام للشؤون الاقتصادية بالدائرة، أوغستو دي كاسترو، المدير العام للمركز الإيطالي للثورة الصناعية الرابعة «MADE» بحضور عدد من المسؤولين.

وبموجب الاتفاقية، ستتعاون اقتصادية أبوظبي والمركز الإيطالي لتعزيز الوعي بفرص النمو المتعلقة بتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وأفضل الممارسات، ودعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال، ودعم القدرات التقنية للقوى العاملة في القطاع الصناعي لتكون مؤهلة للتحول عبر برنامج تطوير مهارات الثورة الصناعية الرابعة.

ويأتي التعاون مع «MADE»، المركز الرائد في دعم الأعمال لإدارة الابتكار والتحول التكنولوجي والبحوث التطبيقية وتطبيق أدوات ووسائل الثورة الصناعية الرابعة، تأكيداً على حرص اقتصادية أبوظبي وجهودها لتعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال والتحول التكنولوجي للقطاع الصناعي في الإمارة.

وقال راشد البلوشي: تعتبر هذه الشراكة جزءاً من مبادراتنا لتحقيق الأهداف الطموحة لاستراتيجية أبوظبي الصناعية وذلك من خلال العمل بشكل وثيق مع أفضل الشركاء في عدة مجالات لنضمن أن المنظومة الاقتصادية في أبوظبي تدعم المؤسسات الصناعية من أجل التحول إلى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة«.

وأضاف: نعتقد أن الاستثمار في رأس المال البشري عامل أساسي لنجاح مبادراتنا، وهو الأمر الذي يجعلنا نُركز على تطوير القدرات التقنية للقوى العاملة في القطاع الصناعي من أجل تزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة ليكونوا مؤهلين للتحول إلى الثورة الصناعية الرابعة. بالإضافة لذلك، تستهدف استراتيجية أبوظبي الصناعية توفير 13.600 وظيفة نوعية جديدة تتميز بكفاءة مرتفعة، ما يضاعف من أهمية تركيزنا على تطوير مهارات القوى العاملة».

وقال أوغستو دي كاسترو: نفخر بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي ومكتب تنمية الصناعة، التابع للدائرة، ضمن خارطة الطريق الشاملة للثورة الصناعية الرابعة والتطور الرقمي، الذي يعتبر دليلاً للقطاع الصناعي في أبوظبي. وتأتي هذه الشراكة الاستراتيجية في وقت مناسب، حيث تواصل أبوظبي تعزيز مكانتها كمركز صناعي رائد ضمن منظومة أعمال فريدة من نوعها. ونعمل في المركز الإيطالي للثورة الصناعية الرابعة - MADE - بصورة حثيثة مع شركائنا العالميين والحكومات لضمان استمرار برامجهم ومبادراتهم في تحقيق الإنجازات مع قيامهم بتسريع عملية تطبيق حلول الثورة الصناعية الرابعة.

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