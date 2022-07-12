انضمام عضو جديد للجنة تحكيم جائزة جيمس دايسون في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

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مع إغلاق باب التسجيل بجائزة جيمس دايسون العالمية، أعلنت شركة دايسون عن اسم عضو جديد بلجنة التحكيم جائزة الهندسة في الإمارات، حيث انضمت نزهت نافيد إلى أعضاء لجنة التحكيم، التي تم الإعلان عنهم مسبقاً، وهم أربعة مهندسين لامعين من جميع أنحاء البلاد، للمساعدة في تقييم ومكافأة المشاركات المبتكرة لطلاب الهندسة الناشئين في شتّى أرجاء البلاد.

وتضيف نزهت إلى لجنة التحكيم خبرة في مجال التجارة الرقمية والتكنولوجيا، حيث تتولى إدارة المنتجات لدى شركة «كَفو»، وهي ضليعة في قيادة عمليات تطوير المنتجات والخدمات المبتكرة، وهو أمر ستبحث عنه، ضمن مشاركات جائزة جيمس دايسون لهذا العام.

وتنضم نزهت إلى لجنة التحكيم المرموقة إلى جانب الدكتور علي النقبي، بروفيسور في جامعة بوليتكنك بأبوظبي ومخترع الكبد الاصطناعي، وريم المرزوقي، مهندسة وأول مواطنة إماراتية تحصل على براءة اختراع في الولايات المتحدة الأمريكية لاختراع سيارة للقيادة دون استخدام اليدين، والدكتورة سعاد الشامسي، أول إماراتية تعمل مهندسة وفنية طيران، والبروفيسور تادج أودونوفان، رئيس قسم الهندسة والعلوم الفيزيائية في جامعة هيريوت وات في دبي.

وتقدم جائزة جيمس دايسون للطلاب فرصة لبناء مستقبلهم كونهم مخترعين، مع فرصة للفوز بجائزة نقدية، وتوفير فرص تغطية إعلامية واستكشاف اختراعاتهم من قبل المستثمرين، والإمارات هي الوحيدة، التي تستضيف الجوائز من منطقة الشرق الأوسط حالياً، ويتم تقييم المشاركات وفق معايير تشمل إمكانية التنفيذ التقني والتجاري، من أجل تشجيع المشاركين على تطوير أفكار تساعدهم على تأسيس مشاريعهم الخاصة في المستقبل.

وبعد انتهاء موعد تقديم الطلبات في 6 يوليو المقبل، ستقوم لجنة التحكيم بدراسة المشاركات، على أن يتم الإعلان عن أسماء الفائزين على المستوى المحلي في 7 سبتمبر.

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