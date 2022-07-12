اكتمال الصفقة بين «الوطنية للتأمين على الحياة» و«رويال آند صن أللاينس الشرق الأوسط»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام، إحدى الشركات التابعة للشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار (أومينفست)، اكتمال الصفقة الاستراتيجية التي جعلت شركة رويال آند صن أللاينس الشرق الأوسط شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام، تغطي عملياتها دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك سلطنة عمان والسعودية والإمارات والبحرين. يأتي ذلك في أعقاب توقيع اتفاقية البيع والشراء واتفاقية تبادل الأسهم في أبريل 2022، وبعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية والمساهمين،

وتم تنفيذ هذه الصفقة على جزأين، تضمن الجزء الأول شراء حصة تعادل 50.00002% من أسهم رويال آند صن أللاينس الشرق الأوسط المملوكة لـ «صن أللاينس للتأمين»، فيما تضمن الجزء الثاني استبدال بقية أسهم رويال آند صن أللاينس الشرق الأوسط، المملوكة لمستثمرين سعوديين، بأسهم جديدة في الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام، الأمر الذي يجعل الجانب السعودي ثاني أكبر المساهمين في الوطنية للتأمين بعد أومينفست. ويقع المقر الرئيسي للشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام في سلطنة عمان ولها فروع في دبي وأبوظبي والكويت.

وقال خالد الزبير، رئيس مجلس إدارة كلٍ من أومينفست والوطنية للتأمين على الحياة والعام: نعرب عن خالص امتنان المجموعة للجهات التنظيمية في سلطنة عمان والسعودية والإمارات والبحرين على دعمهم الاستثنائي في إتمام هذه الصفقة وتفهمهم لأثرها الإيجابي المهم على قطاع التأمين والمتغيرات السوقية على مستوى المنطقة، وستساعد هذه الصفقة في توسيع نطاق الوصول للعملاء في المنطقة.

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