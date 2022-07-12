شراكات ومبادرات لـ«سنشري فاينانشال» لدعم الاستدامة

المصدر: دبي ـ البيان

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قامت سنشري فاينانشال بالعديد من الشراكات مع هيئات حكومية وخبراء عالميين في منطقة الشرق الأوسط لتسريع وتيرة الريادة في الاستدامة والاستفادة وتبادل الخبرات في كل ما يخص هذا المجال. وكخطوة استباقية لمواجهة تحديات العصر الجديد وتوسيع نطاق الإجراءات والأعمال من أجل مستقبل مشترك، أعلنت الشركة عن أهداف جديدة حرصاً منها لغرس مبادئ الاستدامة وتعزيزها في ثقافة عملها.

وسيمهد هذا التعاون بين سنشري فاينانشال وشبكة غرفة دبي للاستدامة ومجموعة عمل الإمارات للبيئة، والمؤسسات والهيئات الأخرى الطريق لها لكي تقود الرحلة نحو الاستدامة وسيمكنها من الحصول على فرص استثمارية ذات عائد مميز من حيث التأثير المالي والمستدام، وتركز الشركة الآن على أهداف معينة من التنمية المستدامة كالهدف رقم 3- الصحة الجيدة والرفاهية، والهدف رقم 4- جودة التعليم، والهدف رقم 12- ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة، والهدف رقم 13- اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره، والهدف رقم 17- تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية.

وأطلقت سنشري فاينانشال مبادرة Sustainability & U التي تتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 وتدعو لاتخاذ إجراءات حقيقية عن طريق التعاون مع مختلف الجهات. وتتضمن الجهود إعداد الجهات المعنية التي تعنى بالممارسات المستدامة وتؤثر على الأوضاع الاقتصادية والبيئية والاجتماعية كما تسعى للاعتماد على حوكمة تدعم السير نحو اقتصاد عالمي متميز الأداء، وتؤمن أن كل الشركات والمؤسسات حول العالم يجب أن تتحمل مسؤولية التعامل مع التحديات العالمية.

وعملت سنشري فاينانشال على إعادة تنظيم قاعدة منتجاتها لتتضمن أكثر من 5000 منتج يركز على الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في مجموعة منتجاتها المتنوعة لاستكمال التحول نحو الاستثمار المسؤول اجتماعياً. ووفقاً لمنصة أبحاث مورنينج ستار، فقد وصلت الأصول المدارة بشكل مستدام إلى 357 مليار دولار في سبتمبر 2021 بزيادة تبلغ 51% من نهاية عام 2020.

وعلى الصعيد الاجتماعي، تشجع الشركة الموظفين للمساهمة في الأنشطة الخيرية من خلال نقرة بسيطة على تطبيق Century Coins وهو التطبيق المستخدم لتقديم المكافآت للموظفين. كما أنه من الجدير بالذكر أنها كانت من رواد الشركات الداعمة للمساواة بين الجنسين، حيث تنفرد بين شركات المنطقة في القطاع المالي والاستثماري في المنطقة باستحواذ القوى العاملة النسائية على نسبة تتجاوز الـ40% من الموظفين.

وتتضمن الممارسات المستدامة الأخرى لشركة سنشري فاينانشال زراعة أشجار الغاف وإعادة تدوير الصناديق الخضراء في المخازن والتعاون مع المنظمات الخيرية كمؤسسة دبي العطاء، وغيرها الكثير، بالإضافة إلى العديد من الحملات كتقديم زجاجات مياه يُمكن إعادة استخدامها وإضاءة الشركة بسُبل صديقة للبيئة، والعمل على زيادة المساحات الخضراء في المكاتب وإثراء الأنظمة الغذائية من خلال إطلاق حملات صحية مثل تناول الفواكه يوم الاثنين، وبرامج فقدان الوزن والعديد من المبادرات والبرامج الأخرى.

وتلتزم سنشري فاينانشال بدعم مجموعة عمل دبي للبيئة على المستوى الجذري لتتضمن ممارسات الحفاظ على الموارد القيمة، والتعاون مع مجموعة عمل دبي هو انعكاس للالتزام والنوايا الصادقة لتُصبح الشركة جزءاً من رحلة الاستدامة للشركات والمؤسسات العاملة في الإمارات. وبهذه المناسبة قالت حبيبة المرعشي، عضو مؤسس ورئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة: «نحن نعيش في فترة زمنية تتميز بوجود العديد من التحديات، ومن الرائع أن نجد أن قادة الأعمال في شركة سنشري فاينانشال أدركوا أهمية اتباع نهج طويل الأمد واتخاذ قرارات فاعلة في نظام العمل تتمحور حول الاستدامة والتي سيتم تعزيزها بشكل أكبر عندما يكون هناك تعاون حقيقي بين الشركات في مجالات النمو ذات الصلة».

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