"أوبك": اقتصاد الإمارات يواصل نموه خلال النصف الأول من 2022

المصدر: وام

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أكدت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، أن الأنشطة الاقتصادية الإماراتية حافظت على نموها القوي خلال النصف الأول من عام 2022، بالتزامن مع تخفيف القيود المرتبطة بجائحة "كوفيد 19"، وارتفاع أسعار النفط الخام فوق المستوى المتوسط.

وأشارت المنظمة خلال تقريرها الشهري الصادر اليوم، إلى زيادة الثقة في التوقعات الاقتصادية الإيجابية لاقتصاد دولة الإمارات، خاصة مع المزيد من التعافي المتوقع للطلب العالمي والمحلي في قطاع السياحة.

وبينت المنظمة، تواصل مستوى النمو للشهر التاسع عشر على التوالي للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، والتي اتسمت بالمرونة والنمو، مدعومة بارتفاع مستويات الطلب المحلية والخارجية.

وكانت " أوبك "، قد أكدت خلال تقاريرها في الأشهر الماضية، مواصلة اقتصاد دولة الإمارات للنمو والانتعاش، مدعوماً بالسياسات والإجراءات الحكومية الحالية والتي دعمت مؤشرات التعافي الاقتصادي بعد جائحة " كوفيد - 19".

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