عروض العيد تنعش قطاع التجزئة في دبي

المصدر: دبي – البيان

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تواصلت حالة الزخم والنشاط في أسواق التجزئة، أمس، في ثالث أيام العيد بدعم تدفق الزوار من داخل الإمارة وخارجها على الأسواق التجارية ومراكز التسوق، التي عجت بالأسر، للاستمتاع بأجواء البهجة والفرحة والفعاليات.

وواصلت المحلات التجارية عروضها المميزة، وصفقاتها الاستثنائية، ما عزز أنشطة التجزئة وسط أجواء احتفالية، ساعدت على تدفق الزوار، حيث وصلت التخفيضات حتى 90 % على باقة من المنتجات والمعروضات من السلع الاستهلاكية والإلكترونية والملابس والمفروشات والهدايا، بالإضافة إلى الذهب والمشغولات الذهبية، حيث التصميمات الرائعة والمتفردة التي تستقطب المشترين، فيما تواصلت السحوبات على هدايا قيمة وجوائز وقسام شراء مجانية للمشترين عند الدخول على السحوبات، حيث يمكن لسعداء الحظ الفوز بهدايا قيمة، ترسخ مكانة دبي وجهة للتسوق والترفيه عالمياً.

وتواصلت العروض الترفيهية التي تشهدها مناطق الإمارة المختلفة، ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي، تشمل العديد من الأنشطة الترفيهية والعروض الترويجية والحفلات الموسيقية، حيث يتواصل برنامج الاحتفالات حتى 17 الجاري.

وبمناسبة الاحتفال بـ 25 عاماً على انطلاقة «مفاجآت صيف دبي»، يمكن للعائلات والأصدقاء الاستمتاع بعروض الطعام الحصرية، والفعاليات المبهرة في 37 مطعماً مشاركاً في «وليمة عيد الأضحى»، والتي تتواصل فعلياتها المميزة حتى اليوم.

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