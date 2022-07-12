دبي خامس أفضل مركز للشحن البحري عالمياً

المصدر: دبي - سيد صالح

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نالت دبي المركز الأول إقليمياً والخامس عالمياً على «مؤشر تنمية مراكز الشحن البحري الدولية» لأفضل مراكز الشحن البحري على مستوى العالم في 2022، الصادر أمس عن «بورصة البلطيق» البريطانية المتخصصة في التجارة البحرية، بالتعاون مع وكالة «شينخوا» الصينية للأنباء.

واحتفظت دبي هذا العام بمركزيها الإقليمي والعالمي، للعام الخامس على التوالي على المؤشر برصيد 75.74 درجة، تفوقت بها دبي على موانئ «روتردام»، «هامبورغ»، «نيويورك/‏ نيوجيرسي» الأمريكي، «أثينا/‏ بيريه» اليوناني، وميناء «نينغبو- تشوشان»، والتي جاءت في المراكز من السادس وحتى العاشر.

ووصف التقرير المرفق بالإصدار دبي بأنها تمتلك الكثير من المميزات التي تستحق الإشادة، في ما يتعلق بموانئها، ومنها ميناء «جبل علي» و«ميناء راشد» اللذان تتولى مجموعة «دي بي ورلد» تشغيلهما، و«مدينة دبي الملاحية»، التي جرى تطويرها في عام 2004 على مساحة 2.5 كيلومتر مربع بين «ميناء راشد» ومقر شركة «الأحواض الجافة العالمية - دبي»، وتتضمن منطقة تجارية حرة تتيح للشركات العاملة بها إعفاءات ضريبية.

وأضاف أن القطاع البحري يضطلع بدور شديد الأهمية في مزيج الصناعات المتنوعة الذي يقوم عليه اقتصاد دبي، موضحاً أن دبي تمتلك عدداً من المواقع المتميزة المتنوعة لممارسة الأعمال التجارية، ومنها المناطق الحرة، والمناطق الصناعية والمباني التجارية، ذلك أن دبي استثمرت على نحو مكثف في البنى التحتية، وهو ما مكّنها بدوره من استقطاب الاستثمارات والأعمال التجارية من العالم.

وأضاف أن «مدينة دبي الملاحية» قد أعلنت في فبراير الماضي عن خطة لرصد مبلغ 38 مليون دولار للاستثمار في الطرق والبنى التحتية لتحقيق مستوى أعلى من التكامل بين منشآت ومرافق المدينة واستقطاب المزيد من الأعمال التجارية.

وكانت صدارة المؤشر لسنغافورة وجاءت لندن في المركز الثاني ثم شنغهاي تليها هونغ كونغ.

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