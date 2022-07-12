53 % حصة السياحة الداخلية من نزلاء فنادق دبي 2021

المصدر: دبي – بشار باغ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أن النزلاء المحليين شكلوا 53 % من إجمالي نزلاء الفنادق في الإمارة خلال العام الماضي، الذي سجل نحو 12.4 مليون نزيل فندقي، فيما بلغت نسبتهم 52 % خلال 2020، أما في مرحلة ما قبل الجائحة في 2019، فقد بلغت حصة السياحة الداخلية 24 %، من إجمالي 17.5 مليون نزيل فندقي.

وبلغت مدة إقامة النزلاء المحليين العام الماضي، 11 مليون ليلة، من أصل 31.5 مليون ليلة فندقية مباعة العام الماضي، مقارنة بـ 7.1 ملايين ليلة في عام 2019، و9.5 ملايين في عام 2020.

وأوضح التقرير السنوي للدائرة لعام 2021، أن استراتيجية الإمارات للسياحة الداخلية، تهدف إلى مضاعفة إيرادات السياحة الداخلية بحلول عام 2030، وتحقيق توازن أكبر بين السياحة المحلية والدولية، لافتاً إلى أن هذه الاستراتيجية الطموحة، تسير على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز