فعالية «يوم برايم» للتخفيضات من أمازون تعود 23 و24 يوليو

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت أمازون عن عودة فعالية «يوم برايم» السنوية للتخفيضات إلى الإمارات، يومي 23 و24 يوليو الجاري، والتي تقدم لأعضاء برنامج برايم، عروضاً خاصة على جميع فئات المنتجات لمدة يومين، عبر Amazon.ae.

وسيتمكن العملاء من التسوق والاستفادة من تخفيضات كبيرة، مع طرح آلاف العروض وفرص التوفير المميزة لأعضاء البرنامج في الإمارات، بما يمكنهم من الحصول على مجموعة واسعة من منتجات العلامات التجارية من مختلف الفئات، بما فيها الإلكترونيات والأزياء والتجميل ومستلزمات المطبخ والمنزل وأجهزة أمازون، وغيرها الكثير.

ويمكن لأي شخص الاستفادة من عروض وتخفيضات «يوم برايم»، عند انطلاقه في منتصف ليلة 23 يوليو، ويستمر حتى 24 يوليو، إضافة إلى الاستمتاع بمجموعة من مزايا التسوق والترفيه، من خلال الانضمام إلى برنامج برايم، أو بدء تجربة مجانية لمدة 30 يوماً، من خلال www.amazon.ae/‏prime. وبمقدور العملاء خلال يوم برايم، شراء منتجات من أشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية، مثل سامسونغ، بوز، براون، نوتريكوك، بلاك آند ديكر، ليجو، فيلبس، وغيرها المزيد، بما في ذلك الشراء من الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وسيشهد يوم برايم، طرح عروض جديدة، تشمل مجموعة كبيرة من المنتجات، بدءاً من الأزياء والإلكترونيات، وانتهاءً بالألعاب ومستلزمات المنزل، طوال فعالية التخفيضات السنوية، التي تستمر على مدى يومين، بما يتيح للعملاء فرصة الاستفادة من توفير كبير على قائمة واسعة من فئات المنتجات.

وأطقت أمازون مؤخراً، عرضاً جديداً على خدمات أمازون المنزلية حصرياً، لأعضاء برنامج برايم، يتضمن خصماً بنسبة 10 %، على الطلبات، وبشكل غير محدود، وبدون حد أقصى للخصم، والذي يتم تطبيقه مباشرةً عند تسجيل الخروج من متجر أمازون.

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