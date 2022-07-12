بنك سويسكوت: الاستثمار بالبنية التحتية للطاقة المستدامة لم يعد خياراً بل ضرورة

المصدر: دبي - البيان

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شدد شادي كرباج، نائب مدير المكتب التمثيلي لبنك سويسكوت السويسري للخدمات المالية في دبي، على أن الاضطراب الراهن في الأسواق العالمية يأتي ليؤكد أن الاستثمار في البنية التحتية للطاقة المستدامة والمتجددة لم يعد خياراً، بل ضرورة حيوية، متوقعاً زيادة وتيرة الاستثمار بهذه القطاعات، وأن يتم اللجوء إلى المزيد من الابتكارات، وأن تؤدي تكنولوجيا الهيدروجين الخضراء دوراً كبيراً في هذا المجال.

يأتي ذلك على خلفية ارتفاع مؤشر بلومبرغ للسلع بنسبة 35% حتى الآن هذا العام. وهذا المؤشر متنوع ويرصد الأسعار في أسواق السلع الحقيقية. وتستأثر الطاقة بنسبة 30% من ثقل المؤشر، فيما تستحوذ الحبوب على نسبة 22.5%.

وللصراع الجاري بين روسيا وأوكرانيا تداعيات كبيرة على إمدادات النفط وصادرات القمح العالمية، فروسيا هي ثالث أكبر منتج للقمح في العالم مع 85 مليون طن، وأوكرانيا هي ثامن أكبر منتج مع 25 مليون طن، غير أنّ هذا الصراع نفسه ليس السبب الوحيد لذلك، فالنفط والمنتجات البتروكيميائية عنصران أساسيان في قطاع صناعة الأسمدة والمخصبات الزراعية، وقد ارتفع سعر نفط برنت الخام بنسبة 60% حتى الآن خلال العام، كما أن نفط خام غرب تكساس الوسيط ارتفع كذلك بنسبة 64% لنفس الفترة.

التغير المناخي

ويمثل التغير المناخي عاملاً أساسياً أيضاً، إذ تتسبب الأمطار الغزيرة غير الاعتيادية والطقس الحار جداً في مناطق مختلفة من العالم بآثار مدمرة للأرواح وللإنتاج الزراعي على حد سواء بسبب حالات الجفاف والحرائق والفيضانات. ولم يعد تسجيل الأرقام القياسية التاريخية للتضخّم العالمي مقتصراً على الاقتصادات المتقدمة، بل أصبح منتشراً في مختلف أرجاء العالم.

وقال إن الخطوات التي أقدمت عليها المصارف المركزية في العالم قد تكون متأخرة وغير كافية. ونظراً إلى تأخّرها في معالجة الأمر، فإنّ ردود الفعل الحالية قد لا تفيد سوى بمنحها وقت إضافي، وكل ما يمكنها فعله الآن هو زيادة معدلات الفوائد لكبح التضخم مع التخفيض في ميزانية البنوك المركزية التي بدورها تنعكس في سيولة أقل للأسواق العالمية.

وأشار إلى أن ما قد يتجاهله الكثير من الخبراء هو أن الأدوات المتاحة للمصارف المركزية محدودة ومعدّة فقط لأهداف السياسات النقدية. بالتالي فإن حل مشكلة التضخم العالمي، وضبط أسعار الأغذية المتزايدة بسرعة سيحتاجان إلى تدخل حكومي قوي واتفاقات ومسارات تجارة عالمية جديدة وتخفيض للتعرفات الجمركية، وأخيراً وليس آخراً، ضرورة إنهاء الصراع المستمرّ في أوروبا.

أفضل أداء

وتحقق الشركات متعددة الجنسيات التي تنتج السلع وتتاجر بها وتخزنها أفضل أداء لها منذ سنوات، فقد ارتفع سعر سهم «غلينكور» العالمية للتجارة والتعدين مثلاً بنسبة 25% حتى الآن عام 2022، فيما ارتفع سعر سهم «آرتشر دانيلز» لمعالجة الأغذية وتداول السلع بنسبة 21.3%، ليتفوّقا بذلك بشكل كبير على مؤشر ستاندارد آند بورز 500 الذي تراجع بنسبة 21% عام 2022.

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