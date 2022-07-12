«إس إيه بي كونكر»: سياسات السفر المؤسسية بحاجة للتحسن

المصدر: (دبي ـ البيان)

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أكدت شركة «إس إيه بي كونكر» على لسان جابرييل أندريري، نائب الرئيس والمدير التنفيذي للشركة لجنوب منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، أن سياسات السفر المؤسسية بدول المنطقة بحاجة للتحسن.

وتدعم ذلك نتائج في دراسة استطلاعية حديثة أجرتها «إس إيه بي كونكر» حول الاستدامة. حيث قال نحو 69% من صانعي قرارات السفر لدى المؤسسات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بأن سياسات السفر المؤسسية يجب أن تتحسن على مستوى الاستدامة.

وقال 37 % من هؤلاء المسؤولين إنهم يفتقرون إلى الموازنات الكافية لتطوير برنامج سفر مؤسسي أكثر استدامة، معتبرين هذا الأمر عائقاً كبيراً أمام هذه الغاية. كما ذكر 41 % منهم أنهم يفتقرون إلى تعاون الموظفين في هذا الشأن، وهو أمر ينبغي للمؤسسات ألاّ تقلل من تأثيره.

وإذا أرادت المؤسسات تمكين فرق الموارد البشرية والسفر من كسب تعاون الموظفين بمجال الاستدامة، فعليها تطوير برامج توعية للموظفين، فتثقيف الموظفين أمر مهم في توليد الوعي لديهم بشأن الخيارات البديلة والأكثر رفقاً بالبيئة. وهناك حاجة لإحداث توافق داخلي بشأن تعزيز مبادرات الاستدامة والاستماع إلى الموظفين المسافرين وتجاربهم مع استخدام الأدوات والتقنيات الكفيلة بتيسير برامج الاستدامة.

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