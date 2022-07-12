تعاون لتسهيل الخدمات المصرفية الرقمية في المنطقة

المصدر: (دبي- البيان)

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أعلنت سباير المزود للخدمات المصرفية المفتوحة في دول مجلس التعاون الخليجي، عن تعاون مع ماستركارد، الشركة العالمية المتخصصة في تكنولوجيا حلول الدفع، لمساعدة البنوك على تطوير مشاركة وتفاعل المستهلكين، وتعزيز تجارب المستخدمين في المنطقة من خلال دمج منصة «Ingage Spire» من شركة سباير، مع برنامج (معرف التاجر) من ماستركارد.

وتعتمد المنصة على تطبيقات الذكاء الاصطناعي لمساعدة عملاء بنوك التجزئة في إدارة أموالهم، عبر تقديم العديد من المزايا، والتي تشمل توصيات ذكية للميزانية والمدخرات، وعمليات الإقراض الذكي، وإدارة الفواتير، والتنبيهات المالية في وقتها، وذلك لتبسيط شؤون المستهلك المالية، ومساعدته على اتخاذ القرارات المالية المناسبة.

وسيتم دمج حل «معرف التاجر» من ماستركارد مع المنصة لتقديم بيانات محدثة للمعاملات في مجالات مختلفة، وستكون منسقة وذات صلة، ويمكن التعرف عليها بسهولة من قبل البنوك وعملائهم، الأمر الذي سيتيح للعملاء، من خلال نظرة سريعة وشاملة، الاطلاع على جميع أنشطتهم ومعاملاتهم المصرفية. وستستفيد البنوك من تقليص الاستفسارات الموجهة إليها من قبل العملاء، لأن هذه البيانات تقدم المعلومات المتعلقة بالمعاملات بطريقة مبسطة وقابلة للفهم.

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