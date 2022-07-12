«أودينس كوليكتيف» تنطلق في الإمارات وتتوسع في المنطقة

المصدر: (دبي- البيان)

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أعلنت أودينس كوليكتيف، وهي مجموعة إبداعية من الوكالات المتخصصة، انطلاقها في الإمارات، للتوسع في الشرق الأوسط. وأصبحت أودينس كوليكتيف مجموعة اتصالات عالمية، توظف أكثر من 220 متخصصاً في 12 مكتباً في جميع نواحي المزيج التسويقي.

وقال جيس هكمان العضو المنتدب في أودينس كوليكتيف الشرق الأوسط: نعمل بالفعل مع علامات تجارية قائمة في الشروق الأوسط، لكن وجود مكتب وفريق محليين على أرض الواقع، سيُعجل من نمونا في هذا السوق دون أدنى شك، ونعتقد أن إطلاق أودينس كوليكتيف في دولة الإمارات، سيجلب إلى الساحة شيئاً جديداً ومختلفاً في الوقت المناسب تماماً.

وقالت تاماريند ويلسون- فلينت الرئيس التنفيذي لأودينس كوليكتيف الشرق الأوسط: يحمل سوق الشرق الأوسط، فرصاً ضخمة لفريقنا، ونتوقع أن يكون مقر دبي نقطة الانطلاق المثلى لترويج عروضنا خلال المنطقة. وهذه الخطوة ببساطة، مرحلة أساسية أخرى في مسارنا للنمو العالمي السريع، الذي ينتقل من نجاح إلى نجاح، ونحن واثقون بأن نموذجنا المتخصص، سيكون مطلوباً محلياً.

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