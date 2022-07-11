في استطلاع «البيان» الاقتصادي: مراكز التسوق وجهة الزوار في فصل الصيف

المصدر: دبي - سيد صالح

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أظهرت نتائج استطلاع أجرته «البيان» لهذا الأسبوع بعنوان «أي من وجهات دبي» تستهويك لزيارتها خلال الصيف، أن 63% من المشاركين يفضلون زيارة مراكز التسوق، فيما يفضل 29% زيارة الشواطئ والحدائق المائية، وأعرب 8% عن تفضيلهم حضور الاحتفالات والفعاليات الترفيهية.

وأكد الدكتور هيثم الحاج علي، الرئيس التنفيذي لشركة «دبي لينك» للسياحة، أن مراكز التسوق تشكل جزءاً رئيسياً من المشهد السياحي في دبي ودولة الإمارات خصوصاً في فصل الصيف، موضحاً أن المراكز التجارية لم تعد للتسوق فقط بل للترفيه والاستمتاع بالعروض والأنشطة الفنية والترفيهية والألعاب للأطفال أيضاً، بالإضافة إلى توفير باقة من الخدمات التي تشمل فروع المصارف ومراكز طبية وصحية وغيرها.

وقالت نسرين بستاني، مديرة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي لمركزي «ميركاتو وتاون سنتر جميرا»، إن العروض والخصومات بالإضافة إلى الفعاليات الممتعة التي تقدمها مراكز التسوق خلال فترة الصيف تسهم بقوة في جذب المتسوقين.

وأضافت أن مراكز التسوق تعتبر محط استقطاب المقيمين للهروب من حرارة الصيف وتسهم المهرجانات وخاصة مفاجآت صيف دبي.

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