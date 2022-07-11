تراجع طفيف في أسعار الذهب

المصدر: أبوظبي - وام

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تراجعت أسعار الذهب عالمياً بنحو طفيف في تداولات اليوم، فيما استقرت أسعار الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوياتها في 20 عاماً.

وبحلول الساعة «03:07 مساء بتوقيت الإمارات»، انخفضت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.33% إلى 1736.69 دولاراً للأونصة، فيما نزلت العقود الآجلة للذهب 0.42% إلى 1735.05 دولاراً للأونصة.

وتأثرت أسعار الذهب بشدة مع تأثر شهية المستثمرين تجاه المعدن الأصفر بعد الارتفاع الكبير في سعر الدولار الأمريكي الذي بات ملاذاً مفضلاً للمستثمرين للتحوط من مخاوف الركود المحتمل من جراء تحرك البنوك المركزية الكبرى حول العالم لرفع أسعار الفائدة للسيطرة على معدلات التضخم.

وهبطت الفضة بنسبة 0.28% إلى 19.18 دولاراً للأوقية، وتراجع البلاديوم 1% إلى 2137.5 دولاراً، ونزل البلاتين 01.72% إلى 867.65 دولاراً.

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