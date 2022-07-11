معرض "ويتيكس" ودبي للطاقة الشمسية ينطلق فى 27 سبتمبر المقبل

المصدر: وام

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تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس" ودبي للطاقة الشمسية 2022 في الفترة من 27 إلى 29 سبتمبر المقبل في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض وذلك بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبيز وشهد "ويتيكس" منذ انطلاقه في عام 1999 نمواً كبيراً وأصبح من أبرز المعارض العالمية المتخصصة في مجالات المياه والطاقة والاستدامة والتقنيات الخضراء والطاقة المتجددة والنظيفة والمباني الخضراء والمركبات الكهربائية وغيرها من القطاعات الحيوية ما يجعله داعماً رئيسياً لرؤية حكومة دبي في بناء مستقبل مستدام للإمارة.

وحول دور المعرض في إثراء قطاع الفعاليات والمعارض في دبي ، قال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسس ورئيس معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية: "يشكل قطاع المعارض والمؤتمرات مكوناً أساسياً من مكونات القطاع السياحي المزدهر في دبي ويسهم في تعزيز اقتصاد الإمارة الذي حقق نمواً بلغ 6.2 في المائة خلال العام 2021 .. فيما تم تحقيق 5.9 في المائة في الربع الأول من عام 2022.

ويسهم معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية الأكبر من نوعه في المنطقة وأحد أبرز المعارض العالمية المتخصصة في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للمعارض والمؤتمرات إضافة إلى تعريف العالم بما تحققه دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي من إنجازات في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة .

كما يوفر المعرض فرصة مهمة للشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة للوصول إلى آلاف العارضين والمشاركين والمسؤولين وصناع القرار في قطاعات الطاقة والمياه والطاقة المتجددة والبيئة والاستدامة لعقد الصفقات وبناء الشراكات فضلاً عن التعرف إلى احتياجات السوق لا سيما في ظل التوسع الكبير في الاعتماد على تقنيات الطاقة المتجددة في دولة الإمارات والمنطقة بشكل عام.

من جانبه قال ماهر جلفار نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي: "يسرنا الترحيب بمعرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة ‘ويتيكس‘ 2022 الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي في مركز دبي التجاري العالمي. يلعب ويتيكس من خلال دعمه للتقنيات والمبادرات الخضراء والمتجددة دوراً بالغ الأهمية في تعزيز رؤية حكومة دبي الرامية إلى بناء مستقبل مستدام. ويفخر مركز دبي التجاري العالمي بصفته الوجهة الرائدة للمؤتمرات والمعارض بدعم معرض ويتيكس في مساعيه لعرض التقدم الذي حققته دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الاستدامة أمام المجتمع الدولي الجدير بالذكر أن ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية 2021 شهد مشاركة 1,200 شركة من 55 دولة و61 مؤسسة راعية إضافة إلى 10 أجنحة دول واستقطب المعرض 45,506 زوار من مختلف أنحاء العالم.. ونظمت الهيئة خلال المعرض 56 ندوة وجلسة نقاشية متخصصة بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين من مختلف أنحاء العالم حول موضوعات الاستدامة؛ والطاقة المتجددة والنظيفة؛ والهيدروجين الأخضر؛ وتحلية المياه باستخدام الطاقة النظيفة؛ وإزالة الكربون؛ والاقتصاد الدائري؛ وإنتاج وتخزين الطاقة المتجددة؛ وتقنيات تحويل النفايات إلى طاقة؛ والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في المؤسسات الخدماتية؛ والعدادات والشبكات الذكية؛ والابتكار في مرحلة ما بعد كوفيد-19؛ وغيرها.

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