للعام الخامس على التوالي: دبي خامس أفضل مركز للشحن للبحري عالمياً

المصدر: دبي- سيد صالح

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نالت دبي المركز الأول إقليمياً والخامس عالمياً على «مؤشر تنمية مراكز الشحن البحري الدولية» لأفضل مراكز الشحن البحري على مستوى العالم في 2022، الصادر أمس عن «بورصة البلطيق» البريطانية المتخصصة في التجارة البحرية، بالتعاون مع وكالة «شينخوا» الصينية للأنباء.

واحتفظت دبي هذا العام بمركزيها الإقليمي والعالمي، وذلك للعام الخامس على التوالي، على هذا المؤشر الذي يصدر بصفة سنوي لتصنيف أهم مراكز الشحن البحري على مستوى العالم.

وبلغ رصيد دبي على المؤشر لهذا العام 75.74 درجة، تفوقت بها دبي على موانئ «روتردام»، «هامبورغ»، ميناء «نيويورك/ نيوجيرسي» الأمريكي، «أثينا/ بيريه» اليوناني، وميناء «نينغبو- تشوشان»، والتي جاءت في المراكز من السادس وحتى العاشر، على التوالي.

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