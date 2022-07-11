انطلاق "ويتيكس" ودبي للطاقة الشمسية 27 سبتمبر

المصدر: البيان

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بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية 2022 في الفترة من 27 إلى 29 سبتمبر المقبل في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض. ومنذ انطلاقه في عام 1999، شهد "ويتيكس" نمواً كبيراً

وأصبح من أبرز المعارض العالمية المتخصصة في مجالات المياه، والطاقة، والاستدامة، والتقنيات الخضراء، والطاقة المتجددة والنظيفة، والمباني الخضراء، والمركبات الكهربائية، وغيرها من القطاعات الحيوية، ما يجعله داعماً رئيسياً لرؤية حكومة دبي في بناء مستقبل مستدام للإمارة.

وحول دور المعرض في إثراء قطاع الفعاليات والمعارض في دبي، قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومؤسس ورئيس معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية: "يشكل قطاع المعارض والمؤتمرات مكوناً أساسياً من مكونات القطاع السياحي المزدهر في دبي، ويسهم في تعزيز اقتصاد الإمارة الذي حقق نمواً بلغ 6.2% خلال العام 2021 و5.9% في الربع الأول من عام 2022. ويسهم معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية، الأكبر من نوعه في المنطقة وأحد أبرز المعارض العالمية المتخصصة، في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للمعارض والمؤتمرات، إضافة إلى تعريف العالم بما تحققه دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي من إنجازات في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة، كما يوفر المعرض فرصة مهمة للشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة للوصول إلى آلاف العارضين والمشاركين والمسؤولين وصناع القرار في قطاعات الطاقة والمياه والطاقة المتجددة والبيئة والاستدامة لعقد الصفقات وبناء الشراكات، فضلاً عن التعرف إلى احتياجات السوق، لا سيما في ظل التوسع الكبير في الاعتماد على تقنيات الطاقة المتجددة في دولة الإمارات والمنطقة بشكل عام."

وقال ماهر جلفار، نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي: "يسرنا الترحيب بمعرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) 2022، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي في مركز دبي التجاري العالمي. يلعب ويتيكس من خلال دعمه للتقنيات والمبادرات الخضراء والمتجددة دوراً بالغ الأهمية في تعزيز رؤية حكومة دبي الرامية إلى بناء مستقبل مستدام. ويفخر مركز دبي التجاري العالمي، بصفته الوجهة الرائدة للمؤتمرات والمعارض، بدعم معرض ويتيكس في مساعيه لعرض التقدم الذي حققته دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الاستدامة أمام المجتمع الدولي."

يشار إلى أن ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية 2021 شهد مشاركة 1,200 شركة من 55 دولة و61 مؤسسة راعية، إضافة إلى 10 أجنحة دول، واستقطب المعرض 45,506 زائر من مختلف أنحاء العالم. ونظمت الهيئة خلال المعرض 56 ندوة وجلسة نقاشية متخصصة بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين من مختلف أنحاء العالم، حول موضوعات الاستدامة؛ والطاقة المتجددة والنظيفة؛ والهيدروجين الأخضر؛ وتحلية المياه باستخدام الطاقة النظيفة؛ وإزالة الكربون؛ والاقتصاد الدائري؛ وإنتاج وتخزين الطاقة المتجددة؛ وتقنيات تحويل النفايات إلى طاقة؛ والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في المؤسسات الخدماتية؛ والعدادات والشبكات الذكية؛ والابتكار في مرحلة ما بعد كوفيد-19؛ وغيرها.



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